Adeus à liberdade religiosa: perseguição de cristãos e muçulmanos na Índia hindu

Soou o alarme sobre o iminente genocídio muçulmano e a perseguição dos cristãos na Índia. Chegou-se a uma situação crítica em matéria de direitos humanos. Por que razão uma nação conhecida pela sua profunda diversidade religiosa e unidade cultural se voltou contra os seus próprios cidadãos, em especial contra as minorias cristã e muçulmana? A resposta está na ideologia do nacionalismo hindu, que é actualmente a ideologia dominante do governo nacionalista de Narendra Modi, que chegou ao poder em 2014 com a intenção de transformar a Índia secular numa nação hindu.

A ascensão de Modi como primeiro-ministro de direita encorajou os extremistas hindus a perpetrarem actos de violência contra as minorias religiosas com a aprovação tácita do governo. Os nacionalistas hindus utilizam a religião e o nacionalismo para polarizar as massas hindus com o objectivo de conquistar o poder político, uma vez que isso lhes é politicamente vantajoso.

O nacionalismo hindu é um nacionalismo étnico que procura promover o domínio da religião e da cultura hindu sobre outras minorias religiosas. Está frequentemente associado à crença de que os muçulmanos e os cristãos indianos não são leais à Índia e são vistos como estrangeiros. Os nacionalistas hindus acusam-nos de profanar a cultura hindu pura e a nação. O nacionalismo hindu promove um nacionalismo religioso agressivo que, de tempos a tempos, conduziu à violência contra minorias religiosas muçulmanas e cristãs, como os motins comunais em Gujrat (2002), Orissa (2008), Deli (2020), Gurugram (2023) e, mais recentemente, em Manipur (2023-2024).

Quando a Índia se tornou independente em 1947, optou por se tornar um Estado secular em vez de uma nação hindu. O secularismo foi considerado essencial para a democracia indiana, a fim de evitar o domínio da maioria hindu sobre as minorias religiosas. No entanto, alguns nacionalistas hindus ficaram perturbados com a ideia secular de igualdade religiosa, que concedia direitos constitucionais iguais às minorias religiosas muçulmanas, em particular. Os nacionalistas hindus tinham aceite mal a Constituição indiana e rejeitavam a ideia de igualdade religiosa, afirmando a sua supremacia. A Constituição indiana garante a liberdade de religião a milhões de pessoas nas suas diversas minorias religiosas, incluindo cristãos e muçulmanos. Afirma que todos os cidadãos indianos são iguais, independentemente da sua religião, e que o Estado deve manter uma distância igual face a todas as religiões, negando qualquer papel da religião nos assuntos do Estado.

No entanto, esta situação alterou-se.

Em 22 de Janeiro de 2024, o primeiro-ministro Narendra Modi apagou as fronteiras entre a religião e os assuntos do Estado, ao participar na inauguração de um controverso templo hindu em Ayodhya, que fez da Índia um Estado hindu, pelo menos metaforicamente. O templo Ram de Ayodhya, construído sobre uma mesquita demolida em 1992 por fundamentalistas hindus, serve de aviso a todos os que acreditam na igualdade religiosa e na diversidade cultural na Índia secular.

O que é que uma Índia hindu significa para as minorias cristãs e muçulmanas?

"Para uma Índia hindu, as minorias significam subordinação à maioria hindu e viver como cidadãos de segunda classe, tal como os judeus viviam sob a Alemanha nazi", informou-me um padre cristão do distrito de Varanasi, no norte da Índia. "A perseguição religiosa das minorias cristãs pelos fundamentalistas hindus atingiu uma fase crítica", afirmou ainda. Musa Azmi, um activista muçulmano de Varanasi, receia que os fundamentalistas hindus organizem um motim em grande escala contra os muçulmanos antes das eleições nacionais de 2024. "Até os tribunais locais estão a tomar decisões a favor da maioria hindu", lamenta. As minorias religiosas indianas sentem que já não gozam da liberdade religiosa e dos direitos de que gozavam sob o secular Partido do Congresso até 2014.

Nos primeiros oito meses de 2023, registaram-se 525 ataques contra cristãos na Índia. Manipur registou vários incidentes de violência dirigida contra cristãos no meio da actual agitação civil. De acordo com um relatório do United Christian Forum (UCF), os cristãos são legalmente perseguidos, apesar de serem vítimas, e a polícia não tem conseguido processar os autores de actos de violência em grupo. O aumento deste tipo de incidentes coincide com a ascensão do nacionalismo hindu e com várias formas de violência contra as minorias por parte de actores estatais e não estatais. As declarações proferidas pelos dirigentes do partido no poder parecem ter funcionado como um multiplicador de forças, conduzindo a uma maior impunidade. O partido nacionalista hindu no poder, o Bhartiya Janta Party (BJP), ameaçou os católicos de Goa com apelos a "apagar" a história da presença portuguesa na região.

A maioria dos ataques com motivações religiosas foi perpetrada por grupos hindus ultranacionalistas de direita, tais como o Hindu Yuva Vahini, Hindu Jagran Manch, membros do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Bajrang Dal e Visha Hindu Parishad. Estes grupos estão ligados ao partido no poder, o BJP, que utiliza a identidade e a religião hindus para polarizar a maioria hindu e excluir as minorias cristãs e muçulmanas da cidadania indiana, na sua tentativa de conquistar o poder político.

O uso da religião hindu sob Modi atingiu novos patamares, levando a um aumento da hostilidade da maioria hindu em relação às minorias religiosas. Curiosamente, a comunidade hindu em Portugal, que exerce livremente a sua liberdade religiosa e goza dos direitos das minorias, quase não protestou contra a perseguição religiosa das minorias religiosas na Índia

Os actos públicos de violência contra os muçulmanos têm um certo apelo entre os principais apoiantes do nacionalismo hindu. Nos seus esforços para restaurar a glória perdida da Índia, os nacionalistas hindus prosseguem uma série de políticas. Estas políticas incluem a garantia do local da mesquita Babri para a construção de um templo hindu e a atribuição de novos nomes hindus a vários locais (substituindo frequentemente os nomes muçulmanos). As identidades das minorias religiosas estão a ser apagadas e os acontecimentos do passado estão a ser recontados para criar uma história "oficial" do Estado hindu. Simultaneamente, estão a retirar a Jammu e Caxemira o seu estatuto especial através da diluição do artigo 370.º e a avançar para uma nova lei da cidadania com o potencial de excluir os muçulmanos da cidadania indiana.

Sob o governo de Modi, não só a liberdade religiosa, mas também a liberdade académica e de imprensa foram severamente restringidas.