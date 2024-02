Com dúvidas sobre penalização a empresas, Marcelo promulga restrição às portas giratórias dos políticos

O Presidente da República promulgou nesta segunda-feira as novas normas ligeiramente mais restritivas para os políticos que, depois das funções governativas, assumam cargos em empresas privadas, e que procuram combater as chamadas "portas giratórias". Marcelo Rebelo de Sousa assume, porém, que teve "potenciais dúvidas" sobre as penalizações agora criadas para as entidades privadas que contratem ex-políticos em violação da lei.

Na nota que fez publicar na página da Presidência da República, o chefe de Estado argumenta que acabou por dar o seu ok ao decreto da Assembleia da República devido à "importância de reforçar a transparência e os impedimentos inerentes ao exercício de cargos políticos e altos cargos públicos".

Os titulares de cargos políticos de natureza executiva - isto é, quem fizer parte de um Governo - não podem exercer, durante três anos, funções em empresas privadas que operem no sector que antes tutelavam, e que, durante o mandato, tenham sido objecto de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de natureza contratual, ou sobre as quais esse político tenha tinha uma intervenção directa (por exemplo, a aprovação de um projecto de interesse específico).

Mas se essa regra já constava da lei, agora o Parlamento acrescentou uma restrição: os ex-governantes também não podem ter qualquer colaboração com essas empresas privadas nem mesmo através de sociedades em que tenham alguma quota. Até aqui, apenas os ex-políticos que quebrassem as regras tinham como sanção a proibição de assumirem, de novo, funções públicas nos três anos seguintes. Agora essa inibição passa a ser até cinco anos.

E foram ainda criadas sanções para as empresas que contratarem ex-políticos durante esse período de nojo em violação destas regras: ficam impedidas de beneficiar de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual por um período de três a cinco anos.

O decreto do Parlamento partiu de um projecto de lei do PCP, mas que foi tão alterado na discussão e votação na especialidade pelas alterações que o PS impôs (por força da maioria absoluta) que os comunistas acabaram mesmo por se abster (com o PSD) na votação do texto final do seu diploma. Além do PS, teve votos a favor do Chega, BE, PAN e Livre; e contra da IL. As novas regras entrarão em vigor imediatamente a seguir à sua publicação em Diário da República.

A revisão do regime sobre os impedimentos para os titulares de cargos políticos de natureza executiva foi espoletada com o caso da ex-secretária de Estado do Turismo que passou do Governo para a administração do grupo The Fladgate Partnership, que detém uma empresa à qual Rita Marques tinha concedido o estatuto de utilidade turística.