Trinta anos de carreira, 13 minutos e dois looks: o que Usher usou para brilhar no Super Bowl

O espectáculo do intervalo foi também um piscar de olho à moda, com duas casas de luxo a vestirem o protagonista do serão, a Dolce&Gabbana e a Off-White.

Foram apenas 13 minutos de espectáculo no intervalo do Super Bowl, mas o suficiente para Usher surpreender, não só na música que cobriu 30 anos de carreira, mas também num piscar de olho à moda. Entre o fato branco Dolce&Gabbana e um fato da Off-White adornado com precisamente 394 mil cristais, o cantor brilhou num dos momentos altos do ano para o entretenimento. Como surpresa, Alicia Keys também pisou o palco para cantar um curto dueto que levou os fãs de volta aos anos 2000.

Usher surgiu sentado ao centro do palco com uma capa branca aos ombros. Logo a deixou cair para cantar alguns dos seus êxitos, de Confessions, a Love in this club ou Yeah. Por baixo da capa, estava um fato também branco com um casaco curto e um vistoso alfinete de peito em diamantes. Trata-se de uma criação assinada pela casa italiana Dolce&Gabbana, que incluía também um top em lantejoulas e um colar com a inicial do cantor.

A combinar, umas luvas, que são já apanágio de Usher. Desconhece-se o motivo por que o artista usa luvas, mas desta vez os fãs têm uma teoria, que tem sido citada pela imprensa norte-americana. O cantor manteve apenas uma luva durante a performance, no que se tem dito ser um tributo a Michael Jackson, que actuou no Super Bowl em 1993.

Como surpresa, Usher (além de ter surgido em tronco nu, levando os fãs à loucura) trouxe Alicia Keys e juntos cantaram o êxito de 2004, My Boo. Em sintonia com o protagonista do serão, a artista usou um coordenado repleto de brilho. O macacão vermelho, a evidenciar as curvas de Keys, foi também assinado pela Dolce&Gabbana, e incluía uma enorme capa vermelha.

Como já tem sido hábito, a cantora não usou maquilhagem. “Penso que foi apenas a consciência do quanto subscrevemos os padrões sociais de beleza, e eu não tinha pensado nisso antes”, justificou quando anunciou que deixaria de usar maquilhagem em público.

Além de Alicia Keys, o anfitrião do espectáculo trouxe também outros artistas, como H.E.R, Will I Am, Lil Jon ou Ludacris.

Entretanto, Usher desapareceu por instantes (precisamente 40 segundos) para trocar de roupa para os últimos minutos do espectáculo. O visual, com etiqueta da Off-White, incluía um casaco “estilo motociclista americano” e uma camisola com os abdominais do artista desenhados, explicam nas redes sociais. No total, avança a marca, foram usados quase 400 mil cristais para decorar as criações do director criativo Ib Kamara.

O maior desafio, confidenciou o criador à revista GQ, foi precisamente conseguir que Usher fizesse a troca de roupa em tão poucos segundos, sem margem para erro. Não foi a primeira experiência de Kamara a criar para o palco ─ já tinha assinado um visual para Beyoncé ─, mas desta vez a dificuldade era redobrada. “O visual da Beyoncé era muito específico, mas ela não estava a andar de patins e a fazer os splits. E não estava a usar calças”, explica, acrescentando que valeu tudo a pena no momento “emocionante” em que viu Usher em cima do palco. “Trata-se de um momento colectivo de história para todos nós.”

A cereja no topo do bolo foram os patins fruto da parceria entre Usher e a Flipper, em camurça e pele ─ usados também pelos 15 bailarinos a seu lado no palco. Os patins, que já tinha usado na residência artística em Las Vegas, podem ser comprados e custam 1450 dólares (1345€). Em êxtase, o espectáculo terminou com Yeah, “canção-postal” de Usher.

Desde 1967 que a NFL convida os maiores nomes da música para apresentarem no intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano (que os Kansas City Chiefs, de Travis Kelce, o namorado de Taylor Swift, venceram). Usher juntou-se assim a uma luxuosa e ecléctica lista de artistas que inclui Beyoncé, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Madonna, Prince, Shakira, Rihanna ou os Rolling Stones.