Pestana avança nos EUA e abre hotel em Orlando, capital da Disney e dos parques temáticos

O grupo Pestana chegou aos EUA há cerca de uma década, mais precisamente à Florida, com a abertura de um hotel art déco em Miami, o South Beach. Tornava-se assim o primeiro grupo hoteleiro português a investir no complexo e concorrido mercado norte-americano. Entretanto, avançou para Nova Iorque (primeiro na orla Park Avenue, depois com Cristiano Ronaldo e um CR7 Times Square) e agora volta a investir no estado da Florida, em Orlando.

Baptizado de Pestana Orlando Suites – Lake Buena Vista, o novo hotel com a insígnia do grupo nasce da aquisição de uma unidade hoteleira, oferecendo "127 suites espaçosas com mais de 40 m2", lê-se na apresentação do projecto.

O hotel tem por conceito as "viagens em família", ou não estivesse na orla da região capital dos parques temáticos (a "cerca de 15 minutos" dos principais da rede Walt Disney World, da Universal, da Seaworld. Mas aposta também no turismo de negócios, já que também fica próximo do Centro de Convenções.

Foto Pestana Lake Buena Vista, Orlando dr

Entre os serviços, há restaurante, bar, jardim, piscina exterior, ginásio, business center e estacionamento.

"Complementar" do Pestana Miami, como é considerado - ambos no mesmo estado, mas uns 370km um do outro -, o hotel fica "numa das zonas mais prestigiadas de Orlando", hoteleira, turística e comercial. E, saliente-se, morada oficial da Walt Disney World.

Pestana Lake Buena Vista, Orlando dr Pestana Lake Buena Vista, Orlando Fotogaleria Pestana Lake Buena Vista, Orlando dr

Com a nova adição, o grupo soma 500 quartos nos EUA, destaca-se, e o Buena Vista é o 109.º hotel Pestana no mundo (além de Portugal, mais 15 países). "O mercado norte-americano continua a ser um pilar estratégico" para o grupo, afiança, em comunicado, o CEO, José Roquette.

No site do hotel não estavam ainda disponíveis tarifas e promoções.