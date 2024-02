PS propõe subir pensões com base na massa salarial, AD vai estudar caminhos

Os dois partidos distinguem-se com nitidez nas propostas sobre pensões. O PSD não se compromete com nenhuma medida, além da subida do CSI. Pedro Nuno Santos ensaia uma reforma da Segurança Social.

Massa salarial e portagens. Duas referências concretas para alterar a forma como se calculam e se pagam as pensões, numa espécie de ensaio do Partido Socialista (PS) liderado por Pedro Nuno Santos para a reforma da sustentabilidade da Segurança Social. Do lado da Aliança Democrática (AD), a única medida concreta é o aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI). Sobre o resto, a coligação liderada pelo partido de Luís Montenegro promete passar a próxima legislatura a estudar o problema, mas implementar medidas só na legislatura seguinte.