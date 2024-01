PS e PSD trocam acusações sobre medidas que afectam os bolsos dos idosos

O rendimento dos idosos esteve no centro dos discursos dos líderes do PS e PSD neste domingo. Pedro Nuno Santos diz que os sociais-democratas precisam de se reconciliar com os mais velhos. Luís Montenegro critica os socialistas por quererem “dar tudo a todos” e ironiza afirmando que “há petróleo no largo do Rato”. Sobre o Complemento Solidário de Idosos (CSI), cujas regras de acesso o PS quer alterar, o PSD lembra que foi “o primeiro” a querer melhorar este complemento.

