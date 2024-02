Portugal, a Europa e a guerra na Ucrânia

A Europa corre o risco de ficar sozinha diante da ameaça russa, no caso de Donald Trump vencer as eleições de Novembro.

1. Olaf Scholz esteve nos últimos dois dias em Washington, para se encontrar com o Presidente Biden, mas também com as lideranças partidárias do Congresso – democratas e republicanas. A sua visita teve um único propósito: dizer-lhes que a falta de apoio americano à Ucrânia seria um desastre para a Europa, para a América e para o mundo. A guerra está num relativo impasse. Os europeus não conseguem preencher a falta de fornecimento de armamento americano, que o bloqueio dos republicanos no Congresso suspendeu e que se esgotou no final do ano passado.