Zelensky nomeia antigo vice-ministro da Defesa para comandante das forças terrestres

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nomeou Oleksandr Pavliuk, antigo vice-ministro da Defesa, como novo comandante das forças terrestres da Ucrânia, de acordo com um decreto publicado este domingo.

Pavliuk, um tenente-general que desempenhou funções no Ministério da Defesa durante um ano, substitui o coronel-general Oleksandr Syrskii, que foi nomeado esta semana comandante das forças armadas da Ucrânia.

No sábado, Zelensky já tinha anunciado outras cinco nomeações militares de alto nível, para renovar uma equipa que tem a tarefa de reforçar as defesas da Ucrânia contra a invasão russa, que já dura há quase dois anos.

A Ucrânia vem sofrendo da escassez de homens e de equipamento, tendo obtido poucos ganhos no campo de batalha ao longo do último ano. Enfrenta também uma interrupção na ajuda militar dos Estados Unidos, o seu maior apoiante.

Entretanto, a Rússia lançou ataques de drones durante a noite em Kiev e no sul da Ucrânia, ferindo pelo menos um civil e danificando um gasoduto e edifícios residenciais no porto fluvial e marítimo de Mykolaiv, disseram os militares ucranianos no domingo.

A Força Aérea ucraniana adiantou no Telegram que os seus sistemas de defesa anti-aérea destruíram 40 dos 45 drones Shahed lançados pela Rússia durante a noite.

"O alerta aéreo na capital durou quase duas horas", disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, no Telegram. Acrescentando que todos os drones enviados para Kiev foram abatidos. De acordo com informações preliminares, não houve vítimas nem danos na capital ou nos arredores.

O comando militar do sul da Ucrânia afirmou no Telegram que os seus sistemas de defesa aérea estiveram activos durante mais de cinco horas e destruíram 26 drones Shahed lançados pela Rússia sobre várias regiões do sul, principalmente sobre a região de Mykolaiv, perto do mar Negro.