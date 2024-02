A Ucrânia mudou de comandante, mas os seus problemas na frente mantêm-se

Zelensky justificou a substituição no comando das Forças Armadas com a necessidade de uma remodelação na condução da guerra. Mas o factor determinante reside em Bruxelas e Washington.

A poucas semanas de assinalar dois anos desde o início da invasão em larga escala pela Rússia, a Ucrânia anunciou a mudança mais significativa na sua liderança militar com a substituição do comandante das Forças Armadas, Valerii Zaluzhny, pelo coronel-general Oleksandr Syrskii, até agora à frente das forças terrestres. Com a Ucrânia em modo defensivo e a sofrer com a falta de homens e munições, os atrasos do apoio internacional são mais determinantes do que a liderança.