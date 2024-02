PS propõe garantia pública ao crédito à habitação para jovens proprietários

O Partido Socialista (PS) promete criar uma garantia pública aos créditos à habitação dos mais jovens, com o objectivo não só de apoiar a aquisição de casa própria, mas, também, de proteger as famílias em dificuldade em caso de incumprimento. Esta é uma das várias medidas para a área da habitação que constam do programa eleitoral dos socialistas, onde se incluem, também, a penalização da especulação imobiliária, a revisão da fórmula de cálculo da actualização anual de rendas ou o alargamento dos limites previstos no programa Porta 65, de forma a aumentar o universo de beneficiários.

