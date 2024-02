Rizwan trabalha no metro de Londres e salvou a vida a 29 pessoas que tentaram o suicídio

Trabalha na Elizabeth Line desde 2015 e no segundo dia conseguiu evitar que um passageiro se suicidasse à passagem do metro. Nas redes sociais explica como actuar para prevenir estas situações.

Rizwan Javed trabalha numa estação de metro de Londres há dez anos, mas só no final de Dezembro de 2023 é que as funções que desempenha captaram a atenção da imprensa britânica e internacional. Nessa altura, recebeu a medalha MBE, uma distinção da ordem de cavalaria do império britânico pelos serviços de apoio que prestou aos passageiros.

O jovem de 33 anos trabalha por turnos na estação Ealing Broadway, na zona Oeste de Londres, e é responsável por controlar os veículos e ajudar as pessoas que frequentam a Elizabeth Line. Desde 2015 conseguiu evitar que 29 se tentassem suicidar junto da linha — e fê-lo com conversas banais sobre o tempo ou elogiando a roupa que estavam a usar.

Depois deste primeiro passo, explicou em entrevista ao Guardian, "é só ouvir e responder".

Distraídos com a conversa, as pessoas acabam por se afastar do limite de segurança da linha. Ao mesmo tempo, a estação acciona os serviços de emergência e tenta contactar a família do passageiro.

Em declarações à BBC, o jovem, que tem nacionalidade britânica e paquistanesa, explicou que, na cultura asiática e por uma razão de respeito, não existe muita abertura entre pais e filhos para falar sobre saúde mental. Nas palavras de Rizwan, o mais provável é que as mães “dêem um paracetamol” aos filhos para que “no dia seguinte já se sintam bem”.

“Temos de quebrar essa barreira. Os jovens deveriam poder recorrer à mãe e ao pai para falarem sobre as suas lutas. Isso teria um grande impacto”, completou.

Para o funcionário do metro de Londres, a saúde mental ganhou mais importância quando frequentou um curso de formação dos Samaritanos (uma associação que trabalha na prevenção do suicídio) para poder trabalhar na ferrovia. No segundo dia de trabalho viu-se obrigado a pôr em prática o que aprendeu.

Estava a fazer o turno da noite na Earling Broadway quando viu uma pessoa praticamente sem roupa a aproximar-se da plataforma do metro. Correu até ela, meteu conversa e impediu que se tentasse suicidar.

Da lista de situações de risco que conseguiu evitar está o caso de uma rapariga que tinha a mesma idade que ele. “Vi-a começar a tirar a roupa e a aproximar-se da plataforma. Corri e comecei a conversar com ela”, recordou ao diário britânico. “Semanas depois, ela voltou, deu-me um abraço e disse: ‘Se não fosses tu, não estaria aqui.’”

As redes sociais na prevenção do suicídio

De acordo com o jovem, despir a roupa ou usar roupa desadequada à estação do ano e condições atmosféricas são os sinais mais frequentes que indicam que a pessoa pode estar a tentar o suicídio, mas há mais.

Na verdade, defendeu no programa Good Morning Britain, qualquer coisa fora do comum pode ser um alerta. Uma expressão facial, um comportamento que evidencie stress, o facto de estar sozinha e próxima da linha de segurança da ferrovia ou consecutivamente a ver os metros passar são outros exemplos.

Nestes casos, reforçou, o importante é ser empático e criar uma conversa de circunstância sobre qualquer tema. Por outro lado, nunca devemos perguntar se a pessoa se sente bem. “Quando está numa situação dessas, é última coisa que vai querer que perguntemos”, justificou.

Desde que se tornou conhecido, o jovem tem recorrido ao Instagram e ao TikTok para publicar vídeos sobre as suas experiências e a importância de procurar ajuda junto de profissionais de saúde, família e amigos.

A par disto, está a preparar o lançamento do podcast Untangled ("desenredado", em tradução livre) sobre os benefícios que uma conversa aberta com quem nos é próximo pode ter “para que ninguém sofra em silêncio”, revelou no Instagram no início de Dezembro de 2023.

“A saúde mental é muitas vezes invisível e não é ouvida, mas tem um impacto profundo naqueles que a sofrem. Juntos, vamos explorar várias formas de apoiar não só os nossos entes queridos, mas também estranhos que possam estar a lutar em silêncio”, lê-se na legenda. O stress diário, a importância das relações ou o impacto da tecnologia na saúde mental são alguns dos temas que serão abordados nos episódios.

Além da medalha MBE, Rizwan recebeu, em 2019, o prémio Samaritans Lifesaver, que reconhece o trabalho de outros funcionários de caminhos-de-ferro que actuam para prevenir tentativas de suicídio no Reino Unido.