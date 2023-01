Durante anos, este homem pagou a medicação de estranhos. Agora, há quem lhe queira seguir o exemplo

Hody Childress, veterano da Força Aérea norte-americana, viveu a vida inteira em Geraldine, no Alabama, e sem que ninguém soubesse pagou a medicação de muitos habitantes da cidade.

Foto Este artigo faz parte da Sextou, a newsletter do P3 com as histórias mais felizes para começares o fim-de-semana em grande. Subscreve aqui para leres mais.

Hody era cliente habitual da farmácia local e, no primeiro dia de cada mês, deixava uma nota de 100 dólares (90 euros) para a farmacêutica dar a qualquer pessoa que não tivesse dinheiro para pagar a receita que precisava.

No entanto, este acto de generosidade tinha uma condição: ninguém, nem mesmo a família, podia saber.

"Continuou [a fazer isso] todos os meses durante quase dez anos. Nunca vi uma coisa destas durar tanto e ele dizia-se sempre: 'Mantenha isto entre nós'”, conta a farmacêutica Brooke Walker à BBC.

O acordo foi cumprido até ao ano passado, data em que Hody adoeceu e ficou incapacitado. Como queria continuar a ajudar os habitantes, viu-se obrigado a revelar o segredo à filha Tania Nix.

“Estou a fazer uma coisa há algum tempo e gostaria de continuar a fazê-lo. Quero que leves uma nota de 100 dólares até a farmácia, no primeiro dia do mês, enquanto eu estiver vivo", recorda Tania.

“Ficamos todos surpreendidos, mas sabíamos que ele era muito bom”, acrescentou.

Segundo a farmacêutica, o dinheiro que Hody dava era o suficiente para ajudar duas pessoas por mês, escreve o Washington Post. No entanto, a generosidade deste homem, que passava os dias na agricultura, ia muito além disto: foi cuidador da mulher que sofria de epilepsia durante anos, quando recebia correspondência dava sempre fruta ou vegetais ao carteiro e ajudava os vizinhos a tratar dos jardins.

Hody morreu no dia 1 de Janeiro de 2023 aos 80 anos. No funeral, que se realizou no dia 5, a filha decidiu contar o gesto de generosidade do pai e ficou a saber que o dinheiro ajudou a salvar a vida de uma criança que precisava de uma injecção de mais de 500 euros para travar uma reacção alérgica potencialmente fatal.

Depois de a história ter ficado conhecida, Brooke Walker diz estar a ser contactada por várias pessoas que querem continuar o legado de Hody.