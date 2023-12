Uma nova Laika está pronta para ir para o espaço — é um robô que conforta astronautas

Há uma nova cadela pronta para viajar para o espaço (pelo menos é esse o objectivo) e tem o mesmo nome da primeira a participar numa missão espacial e a orbitar a Terra: a Laika. No entanto, há uma diferença entre as duas. A nova cadela é um robô desenvolvido com recurso à inteligência artificial (IA) para ser a companhia de astronautas durante missões que podem durar anos.

Jihee Kim, estudante de design da Universidade Hongik, na Coreia do Sul, foi a responsável pela ideia. Em declarações à revista Wallpaper, explicou que Laika foi projectada não só para ser a fiel companheira dos astronautas, mas também um mecanismo que monitoriza os equipamentos do foguetão e saúde dos astronautas, além de actuar em situações de emergência.

As imagens mostram um robô de porte médio capaz de se mover e até correr como um cão verdadeiro. Segundo Jihee, os movimentos menos rígidos de Laika, quando comparados aos restantes cães robôs que já existem no mercado, permitem que a cadela possa assumir o papel de um cão real e estar num ambiente doméstico.

Os membros do robô são feitos de titânio, material resistente às condições que os astronautas possam encontrar nas missões, ao passo que o corpo está equipado com câmaras de imagem térmica, localização e profundidade que detectam os objectos, o local e as pessoas. No dorso, a estudante desenhou uma fita extensível para facilitar o transporte de Laika, e no pescoço há um sensor que descodifica as emoções dos astronautas, escreve a Designboom.

Para o futuro, a estudante está a pensar desenhar uns óculos de realidade aumentada capazes de transformar a aparência exterior do robô. Quando os colocar, o astronauta vai poder escolher a raça de cão que quer ver quando olha para Laika e receber as informações que o robô detectou em tempo real sobre o seu estado de saúde. Por enquanto, há um vídeo 3D a explicar a ideia.