Estátuas gregas dançam e Hércules faz mortais no Olimpo nestes vídeos de IA

James Gerde copia as danças de vídeos de criadores de conteúdo para pôr as estátuas a mexer. Afrodite é presença assídua e até a Estátua da Liberdade dança “quando ninguém está a ver”.

James Gerde é fotógrafo e videógrafo, mas os seus trabalhos mais vistos foram feitos só com ferramentas de inteligência artificial (IA).

No Instagram, James divertiu-se a usar IA generativa para pôr estátuas gregas a dançar. O primeiro vídeo, publicado em Maio, mostra uma bailaria que se transforma em robot enquanto rodopia, mas a montagem de Hércules a subir ao Olimpo com acrobacias e mortais, publicada a 25 de Maio, foi a mais vista até agora, com quase 50 milhões de visualizações.

“Nos últimos tempos tenho-me concentrado muito na animação com IA, que me tem trazido muita satisfação. Espero poder partilhar muito mais do meu trabalho convosco, por isso, se quiserem ver, digam-me e eu faço”, escreveu numa publicação, acrescentando que também aceita sugestões de danças e músicas.

First of all let's take it back to where it all started ??? We just hit 50 million plays on the Hercules video, thank you all so much for the support, if you haven't dug into my page then hello! My name's James and I'm a filmmaker, recently I've been so focused on AI animation and the fulfillment it's been bringing me. But ideally I hope to be able to share so much more of my work with all of you, so if you'd like to see that let me know and I will! Or if you want to see more of the same let me know too! Community engagement is vital to the creative process. My apologies I haven't been responding to all the comments, it's been a new challenge to have this much attention here. But really I just want to say I am so extremely grateful for all of you. If you got this far drop some ideas for stuff you want to see me make. Love you all ?? . Based on a video by @laurenxburch @oxdessyxo @juliaaburch

As montagens das coreografias são feitas a partir de vídeos de criadores de conteúdo que o videógrafo de Seattle vai encontrando nas redes sociais. Os movimentos de Hércules, por exemplo, são na verdade copiados de um vídeo de Manolet Marcos Torreno a dançar na rua, mas há mais.

Na Grécia, as deusas Atenas, Artemis e Afrodite dançam hip-hop, ao passo que outras duas estátuas preferem disco. Em Nova Iorque, a Estátua da Liberdade prova que os rumores sobre a cidade não dormir são mentira e de vez em quando dá uns passos sem “ninguém estar a ver”, lê-se na legenda.

Também há quem prefira tocar guitarra, saxofone, violoncelo ou andar de skate, como é o caso de Apolo. As pinturas renascentistas e os astronautas também se mexem e até Elon Musk, dono da Tesla e da Spacelink, dança como Hércules, depois de ter elogiado o vídeo viral original. “Estava à espera que se transformasse num Tesla”, escreveu um seguidor.