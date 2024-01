A pensar pedir ajuda? Eis alguns serviços de apoio psicológico acessíveis

Em 2019, um em cada seis europeus tinha problemas de saúde mental. Portugal destacava-se. Era o país da União Europeia com maior percentagem da população diagnosticada com depressão crónica (12,2%). O ano seguinte não foi melhor: trouxe-nos más notícias, uma pandemia, longos períodos de confinamento – para alguns, de solidão. As consequências para a saúde mental eram óbvias, mas nem por isso os serviços de apoio psicológico e psiquiátrico se tornaram mais acessíveis.

Em grande parte da Europa, o número de jovens com problemas de saúde mental duplicou durante os anos de pandemia. Metade da população com idades entre os 18 e os 29 anos afirmou, tanto em 2021 como em 2022, não encontrar resposta às suas necessidades de apoio psicológico.

Há mais de dois anos, o P3 reuniu algumas sugestões de serviços de apoio psicológico gratuitos ou a preços mais acessíveis. Agora, voltámos a essa lista, actualizámo-la, e eis um novo guia – porque pedir ajuda nunca pode ser um pesadelo.

Conheces outras associações com serviços de apoio psicológico gratuitos ou de baixo custo, em qualquer região do país? Envia-nos as tuas sugestões para p3@publico.pt.

Associação Olhar

A Olhar – Associação pela Prevenção e Apoio à Saúde Mental disponibiliza consultas de psicologia online e presenciais, em Lisboa, a um preço social fixo de 35 euros (apenas a primeira sessão tem um valor ligeiramente mais alto, de 38 euros). A associação sem fins lucrativos tem também parcerias com psiquiatras que realizam consultas por 40 euros.

Casa Estrela-do-Mar

A associação Casa Estrela-do-Mar, em Lisboa, adapta os valores das consultas de psicologia aos rendimentos e capacidade económica de cada um. No escalão mais baixo, as consultas individuais custam 30 euros e as de terapia de casal ou familiar 40 euros. O atendimento, online ou presencial, pode ser marcado aqui.

Aragens d’Empatia

A associação Aragens d’Empatia presta um serviço de baixo custo, por 30 euros com psicólogos efectivos na Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) e por 15 euros com psicólogos a fazer o seu estágio profissional para a OPP. A Aragens d’Empatia nota que, se tiveres acompanhamento de um “psicólogo júnior”, a “qualidade no serviço é garantida pela supervisão do orientador ou orientadora de estágio e pela intervisão (debate conjunto da intervenção psicológica) de psicólogos mais experientes”.

A associação tem ainda parcerias com as clínicas PsiMed e PsiNet; e com profissionais em Braga, Coimbra, Évora, Almeirim e na Terrugem, em Sintra, que também realizam consultas individuais por 30 euros.

Mental8Works

A Mental8Works tem um serviço de consultas de psicologia e psiquiatria a preço social destinado a trabalhadores-estudantes, pessoas em situação de desemprego, com baixa médica ou certificado de incapacidade temporária para o trabalho. A primeira consulta de psicologia tem um valor fixo de 45 euros e a de psiquiatria de 50 euros, mas, mediante prova da situação de vulnerabilidade social, o preço das sessões é reduzido e adaptado aos rendimentos do utente. As consultas podem ser online ou presenciais, em Lisboa.

Manicómio

O Manicómio, empenhado em combater o estigma associado à doença mental, mantém o projecto Consultas sem Paredes, que leva as consultas de psicologia e psiquiatria para lá dos consultórios. As sessões têm um valor fixo de 35 euros. Em Lisboa estão a decorrer no MAAT, no âmbito do “Roteiro para a Saúde Mental” do museu, e no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, em Xabregas. Para os cidadãos recenseados na Junta de Freguesia do Beato o valor da consulta tem um desconto de quase 30%, ficando por 25 euros por sessão.

A iniciativa também já se estende a Cascais, com consultas no Museu Condes de Castro Guimarães, na Biblioteca Municipal e no Casal Saloio de Outeiro de Polima. Com o apoio da Câmara Municipal, as consultas são gratuitas para munícipes de Cascais até ao quarto escalão de IRS. É possível fazer agendamentos através do e-mail consultas@manicomio.pt.

Casa Qui

A Casa Qui, em Lisboa, tem um serviço de consultas a preço social especialmente direccionado para a comunidade LGBTI+, em particular crianças e jovens, e respectivas famílias. O preço social é calculado em função do rendimento do agregado familiar e varia entre 10 e 30 euros para consultas individuais, e entre 20 e 40 euros para consultas de casal e familiares. Há ainda serviço de psiquiatria e pedopsiquiatria, com um preço social de 40 a 75 euros para a primeira consulta e de 25 a 55 euros para as consultas seguintes.

Podem beneficiar dos preços sociais pessoas desempregadas ou a receber o salário mínimo nacional, estudantes e famílias beneficiárias do rendimento social de inserção (RSI). A Casa Qui também presta, de forma gratuita, apoio de emergência a pessoas LGBTI+ vítimas de bullying, violência doméstica e familiar ou expulsas de casa, através do gabinete de apoio à vítima.

ILGA

A ILGA tem um serviço de apoio psicológico especializado para a comunidade LGBTI+. A primeira consulta individual é gratuita e o valor das seguintes é calculado mediante o rendimento do agregado familiar, em escalões que variam entre os 10 e os 60 euros. O custo das consultas de terapia relacional, ou de casal, é calculado da mesma forma e varia entre 20 e 70 euros. As sessões podem ser realizadas online ou presencialmente, mas a ILGA avisa que, neste momento, a integração de novos casos tem algumas semanas de espera.

A associação presta também um serviço gratuito de apoio à vítima LGBTI+, para quem foi vítima de discriminação, bullying e/ou de um crime com base em motivações homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas ou interfóbicas.

Bússola

O Bússola, na Casa do Povo de Fermentões, é um gabinete de apoio à comunidade LGBTI+ e respectivos familiares, que presta um serviço de apoio psicológico gratuito. As consultas, online ou presenciais, podem ser marcadas nesta página ou através do e-mail bussola@somoscpf.pt

ReNascer – Sara Zeferino

A psicóloga clínica Sara Zeferino, especializada em questões de identidade e sexualidade LGBTI+, realiza consultas online no valor de 30 euros. Podes agendar uma consulta através desta página ou enviando um e-mail para renascer-gabinete@outlook.pt.

APAV

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) tem um serviço gratuito e especializado de apoio psicológico e social a vítimas de crime.

Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica

Através da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica podes encontrar terapeutas adequados às tuas necessidades, indicando a tua idade, tipo de terapia que procuras e local onde vives. Há dezenas de terapeutas da Bolsa Social que poderão fazer consultas a 30 euros, em várias regiões do país: Porto, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal e ilha da Madeira.

Liga Portuguesa Contra o Cancro

“Aproximadamente 25-30% dos doentes com cancro apresentam sintomas clinicamente significativos de perturbação psicológica, nomeadamente, perturbações de ansiedade, depressivas e de adaptação”, indica a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Esses números são uma das razões pelas quais a associação tem, em todo o país, unidades de psico-oncologia que disponibilizam apoio psicológico especializado e gratuito. O serviço destina-se a doentes e famílias que manifestem dificuldades psicoemocionais em qualquer fase da doença, inclusive em situações de luto.

As marcações podem ser feitas junto do núcleo regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro da área de residência ou através do contacto com a Linha Cancro: 808 255 255.

Programa Cuida-te+

Se tens entre 12 e 25 anos, o programa do IPDJ Cuida-te+ pode ser o ideal para ti. Todos os seus serviços são gratuitos e assegurados por profissionais especializados na área da saúde juvenil. Podes marcar a tua consulta num dos gabinetes de saúde juvenil do IPDJ, presentes em todas as regiões de Portugal continental.

+Perto de Si

O município de Leiria lançou o projecto +Perto de Si, um serviço de apoio psicológico destinado a todos os beneficiários do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), independentemente da sua idade, e que abrange todas as freguesias do concelho. Se vives na cidade de Leiria, podes contactar a tua Junta de Freguesia para saber mais sobre a iniciativa e agendar uma consulta.

Procura os serviços da tua instituição de ensino

Se és estudante do ensino superior, informa-te sobre os serviços de apoio psicológico da tua instituição de ensino, muitas vezes gratuitos ou a um preço simbólico. Se a tua universidade não disponibilizar este serviço, ou se encontrares listas de espera para marcação de consultas demasiado longas, podes contactar outras faculdades para saber quais as condições e disponibilidade para marcação de consultas.