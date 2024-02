Trump domina caucus do Nevada sem surpresa

Donald Trump venceu sem dificuldade o caucus no estado do Nevada, com 99% dos votos, obtendo a terceira vitória consecutiva nas eleições primárias do Partido Republicano para a escolha de um candidato à Casa Branca.

Ao contrário de uma eleição primária tradicional — em que os eleitores se deslocam a uma mesa de voto, a qualquer hora do dia, para seleccionarem um candidato —, o caucus é uma reunião de eleitores que exige a presença dos votantes a partir de uma determinada hora, tipicamente ao início da noite. Aí chegados, os eleitores do partido — neste caso, do Partido Republicano — ouvem discursos de representantes dos candidatos e podem fazer perguntas antes de decidirem o seu voto.

Este ano, o caucus do Nevada teve apenas um candidato: Donald Trump. A única adversária de peso do ex-Presidente dos Estados Unidos, Nikki Haley, decidiu não participar por considerar que o Partido Republicano do Nevada favoreceu Trump na forma como organizou a votação.

Haley, uma antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, participou numa eleição primária republicana no Nevada, na terça-feira, que não contou para a atribuição de delegados.

Nessa votação, em que Trump não participou, os apoiantes do ex-Presidente dos EUA uniram-se e votaram na coluna "Nenhum destes candidatos", num sinal de repúdio por qualquer outro candidato à Casa Branca. Haley terminou na segunda posição apesar de ter sido a única candidata.

Nas contas que interessam para a escolha do candidato oficial do Partido Republicano à Casa Branca, Trump tem agora 67 delegados, após vitórias nos caucus do Iowa, do Nevada e das Ilhas Virgens, e na primária do New Hampshire.

Para garantir a nomeação, um candidato tem de garantir um mínimo de 1215 delegados ao longo das primárias.

As votações no Partido Republicano seguem agora para a Carolina do Sul, a 24 de Fevereiro. É no seu estado natal — e onde foi eleita duas vezes como governadora — que Haley espera contrariar o favoritismo de Trump.

Se isso acontecer, e se Haley vencer a primária da Carolina do Sul apesar de as sondagens apontarem para uma nova vitória de Trump, a candidata poderá manter-se na corrida até 5 de Março — o dia em que vão ser atribuídos 874 delegados, em 15 primárias e caucus.

Biden sem oposição

O Partido Democrata organizou uma eleição primária no Nevada na terça-feira, com Joe Biden a vencer com 89,4% dos votos. O Presidente dos EUA conta com a oposição de um único candidato — o congressista democrata Dean Phillips —, depois da desistência de Marianne Williamson, na quarta-feira.

Tal como Trump no lado republicano, Biden venceu todas as primárias e caucus democratas realizados até agora (New Hampshire, Carolina do Sul e Nevada) e soma 91 delegados. No Partido Democrata, a nomeação é garantida com um mínimo de 1969 delegados.

No dia 27 de Fevereiro — três dias depois da eleição primária republicana na Carolina do Sul —, os candidatos do Partido Democrata vão disputar uma eleição primária no Michigan.