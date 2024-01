Nikki Haley, a única candidata nas primárias do Partido Republicano com aspirações a travar Donald Trump, garante que não vai desistir.

Donald Trump venceu a eleição primária do Partido Republicano no estado do New Hampshire, na madrugada desta quarta-feira, e deu mais um passo importante para se afirmar como o candidato do seu partido à Casa Branca na eleição geral, em Novembro, onde deverá voltar a enfrentar Joe Biden.