Trump confirma vitória no Iowa e Haley falha 2.º lugar

Donald Trump deu um primeiro passo importante, na madrugada desta terça-feira, para garantir a nomeação como candidato do Partido Republicano à eleição presidencial de Novembro de 2024, numa provável reedição do duelo de 2020 com Joe Biden.

Numa noite gélida no Iowa, que levou ao corte de algumas estradas e que aconselhava a um serão passado em casa, milhares de eleitores republicanos deslocaram-se aos locais de voto espalhados pelos 99 distritos do estado para cumprirem uma tradição com meio século: a de serem os primeiros a dizer ao país qual dos candidatos republicanos nas eleições primárias deve representar o partido na eleição presidencial.

Sem surpresas, Trump confirmou o seu favoritismo nas sondagens e foi declarado o grande vencedor dos caucus (reuniões partidárias) do Iowa apenas 31 minutos depois do início das votações, às 19h locais de segunda-feira (1h de terça-feira em Portugal continental).

Ao contrário do que acontece numa eleição primária comum, em que um eleitor se desloca a uma mesa de voto, ao longo do dia, para depositar um boletim numa urna antes de retomar a sua actividade diária, os caucus exigem uma dose maior de disponibilidade e de empenho.

No caso do Iowa, os eleitores republicanos que participaram na escolha de um candidato do seu partido à Casa Branca tiveram de se deslocar, às 19h locais, aos sítios designados nas suas áreas de residência.

Em jogo no Iowa estão apenas 40 delegados, que são distribuídos pelos vários candidatos de forma proporcional aos resultados.

Para garantir a nomeação, um candidato republicano tem de conquistar pelo menos 1215 dos 2429 disponíveis em todo o país. São estes delegados que vão depois confirmam a nomeação, numa votação a realizar durante a convenção nacional do partido, de 15 a 18 de Julho.

Queixas de DeSantis

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o ex-Presidente dos EUA ultrapassou a barreira dos 50% das preferências (51,0% quando estavam contados 93% dos votos), um resultado que Trump precisava de confirmar para não ver questionado o seu domínio nas sondagens.

O favoritismo de Trump no Iowa — um estado onde os cristãos evangélicos têm um peso significativo na composição do eleitorado republicano — nunca esteve em causa, e a grande incógnita era a luta pelo 2.º lugar entre a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley e o governador da Florida, Ron DeSantis.

Às 4h30 — três horas e meia após o início das votações —, a AP avançou que DeSantis obteve uma vantagem decisiva sobre Haley (21,3% contra 19,1%). O empresário Vivek Ramaswamy terminou com 7,7% das preferências dos eleitores do Iowa.

Numa inversão do que aconteceu em 2020, quando Trump acusou os media de terem influenciado os resultados ao declararem Biden como vencedor da eleição presidencial — uma situação habitual nas eleições nos EUA —, desta vez foi DeSantis a queixar-se de ter sido prejudicado.

"Estão a brincar comigo?", questionou Chip Roy, um congressista republicano apoiante do governador da Florida. "Ainda nem sequer começaram a votar e a AP já anunciou um vencedor?"

A luta pela segunda posição no Iowa era importante porque pode representar a diferença entre um impulso para um bom resultado na segunda votação — no estado do New Hampshire, na próxima terça-feira — e uma sentença de morte eleitoral.

Devido ao enorme favoritismo de Trump no Iowa, tanto Haley como DeSantis apontaram ao New Hampshire, a 23 de Janeiro — e às primárias na Carolina do Sul, a 3 de Fevereiro —, como os momentos decisivos para as respectivas campanhas, sendo provável que um deles se veja pressionado a desistir da corrida nas próximas semanas.

Se nem Haley nem DeSantis conseguirem contrariar o favoritismo de Trump nas próximas votações, é provável que o ex-Presidente dos EUA garanta a nomeação como candidato à Casa Branca na "super-terça-feira" de 5 de Março, o dia em que se realizam votações em 15 estados — e um dia depois do início do julgamento de Trump por tentativa de subversão da eleição presidencial de 2020.

Semana decisiva

As primárias do New Hampshire podem ser decisivas para Haley, que depois irá a votos no seu estado natal da Carolina do Sul.

Ao contrário do Iowa — e da Carolina do Sul —, os cristãos evangélicos não representam uma fatia importante do eleitorado republicano no New Hampshire, pelo que Haley poderá sair beneficiada em comparação com Trump e DeSantis.

Além disso, os eleitores independentes (não registados em nenhum partido) vão poder votar nas primárias do New Hampshire, e é possível que muitos deles prefiram votar em Haley — vista como a mais forte candidata republicana anti-Trump — do que no ex-Presidente dos EUA ou no governador da Florida.

Haley pode também beneficiar da desistência do ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie, que estava na corrida apenas para se opor a Trump e que chegou a receber 12% das intenções de voto no New Hampshire, segundo as sondagens.