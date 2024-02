Haley sofre uma derrota dolorosa no Nevada concorrendo contra ninguém

As primárias do Partido Republicano no estado do Nevada eram simbólicas, já que não havia delegados em jogo, mas a derrota embaraçosa de Nikki Haley numa eleição em que era a única candidata inscrita no boletim de voto aumentou as dúvidas em relação ao caminho da antiga embaixadora dos EUA na ONU na luta com Donald Trump pela nomeação.

Haley perdeu as primárias do Nevada por larga margem, obtendo apenas 31% dos votos, bem atrás dos 63% dos votos que foram colocados em “nenhum destes candidatos”, de acordo com as autoridades eleitorais de um estado onde Trump deverá já nesta quinta-feira obter a totalidade dos 26 delegados quando o Partido Republicano realizar um caucus separado, o que diminuirá ainda mais as perspectivas de Haley como candidata a longo prazo.

O Partido Republicano viu os tribunais reconhecerem a sua defesa do modelo de caucus (de escolha presencial e mais informal), mas não a abolição do modelo das primárias (que permitem outras formas de participação, nomeadamente o voto por correspondência). Além do duplo sistema de escolha, não ficou definido como o partido distribui os delegados, o que permitiu à facção dominante no estado, que apoia o ex-Presidente dos EUA, conseguir que os delegados continuem a ser escolhidos por um caucus.

“Mesmo nos nossos piores dias, somos abençoados por viver na América”, publicou Haley no X na terça-feira à noite, após a sua derrota, que diminui ainda mais as suas perspectivas como candidata a longo prazo.

A equipa de Nikki Haley gastou uma energia considerável nos últimos dias a tentar gerir as expectativas no Nevada, onde as sondagens a têm mostrado consistentemente atrás de Trump por larga margem, mesmo segundo os padrões de um Partido Republicano dominado pelo antigo Presidente.

“Não gastámos um cêntimo nem um grama de energia no Nevada”, disse, na segunda-feira, a directora de campanha de Haley, Betsey Ankney. “Não vamos pagar para participar num processo manipulado a favor de Trump. Nevada não é e nunca foi o nosso foco. Eu realmente não tenho certeza do que a equipa de Trump está a fazer por aí, mas eles parecem bastante entusiasmados”, acrescentou.

Haley tem mantido o foco na vitória no seu estado natal, a Carolina do Sul, onde foi governadora durante seis anos. As sondagens, no entanto, têm mostrado Trump com uma vantagem dominadora antes das primárias marcadas para 24 de Fevereiro.

Trump está a tentar tirar Haley da corrida na Carolina do Sul e assegurar o mais rapidamente possível a nomeação republicana e assim repetir, nas eleições presidenciais de Novembro, o duelo de 2020 com o Presidente dos EUA, Joe Biden, que venceu facilmente as primárias do Partido Democrata no Nevada, com 89% dos votos.

“Uma má noite para Nikki Haley”, escreveu Trump na sua plataforma Truth Social. “Perdeu por quase 30 pontos em Nevada para 'nenhum destes candidatos'. Atenção, ela vai em breve reclamar a vitória!”, ironizou o ex-Presidente norte-americano.