Brincar ao Carnaval, entre máscaras e a arte de Fazer Uma Canção

FESTAS

Baile de Carnaval

11 e 13 de Fevereiro

A tradição dos antigos bailes nos teatros de Lisboa inspira a festa que o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões preparou para os foliões.

Nos 11 e 13 de Fevereiro, das 14h30 às 16h30 e das 17h às 19h, as cadeiras da plateia dão lugar a uma pista de dança, pronta para acolher miúdos (a partir dos três anos) e graúdos, trajados com “o melhor disfarce e os sapatos mais confortáveis para dançar e saltar até não podermos mais”, assim dita o dress code do evento. A comandar a folia, na cabina de som, estão o Tio Firmino (domingo) e a tripla Mão na Anca (terça-feira). A entrada para cada sessão custa 3€.

Carnaval no Palácio

10 e 11 de Fevereiro

Nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, há folia à moda do século XVIII. Com o décor inspirado nos bailes de máscaras e no ambiente palaciano da época, entram em cena danças, teatro, circo, jogos tradicionais, música, contos, oficinas, carrosséis, um comboio e petiscos. O evento é para todas as idades e acontece sábado e domingo, das 10h às 22h, com entrada livre.

Também a viajar na máquina do tempo está o Palácio Nacional de Queluz, que convida para uma Viagem à Corte – Especial Carnaval. Reservada para o dia 13 de Fevereiro, das 10h às 12h, a experiência inclui um ateliê de máscaras, música e dança no salão de festas. Para participar, há que desembolsar 14€ (12,5€ para crianças dos três aos 12 anos; grátis para menores de três anos).

Entrudanças

9 a 11 de Fevereiro

Um festival de carácter familiar que não olha a idades para pôr toda a gente a mexer com ritmos mais ou menos tradicionais e sempre com a cultura alentejana no horizonte. É esta a bitola do evento organizado pela PédeXumbo que volta a cumprir a sua tradição na vila de Entradas, em Castro Verde.

Dançar Ocupando em Harmonia é o tema que serve esta 20.ª edição, que traz um programa alinhado entre bailes, concertos, oficinas, exposições, passeios, visitas e gastronomia, sem esquecer o cante, a viola campaniça e o artesanato local. O bilhete diário custa 20€ (15€ para o período nocturno); o passe geral está disponível por 50€. Crianças até aos 12 anos não pagam.

MÚSICA

Dias da Percussão Portimão

9 a 12 de Fevereiro

A terceira edição do festival dedicado a mostrar a riqueza do mundo da percussão vem de mãos dadas com a folia carnavalesca, os 50 anos do 25 de Abril e a temática do Diálogo Intercultural.

Organizado pel’O Corvo e a Raposa Associação Cultural, estende as batidas a vários ritmos, da música clássica à contemporânea e ao jazz. Taranum Ensemble, Maryam Hatef, Vasco Ramalho, Aldovino Munguambe, André Dez, Marisa Paulo, Tiago Manuel Soares e Andrés “Pancho” Tarabbia são alguns dos convidados a abrilhantar o programa, projectado em desfiles, concertos, oficinas e masterclasses, em vários espaços de Portimão. Grátis a 5€.

Foto Dias da Percussão DR

Fazer Uma Canção

10 e 11 de Fevereiro

O cancioneiro de José Barata Moura serve de matéria-prima ao espectáculo para a infância do Teatro Praga, escrito por André e. Teodósio e interpretado por Alex D’Alva Teixeira.

Em jeito de homenagem ao filósofo e autor de temas que marcaram gerações – como Joana come a papa, Olha a bola Manel ou Fungágá da bicharada –, entra em cena uma aula sobre “música, filosofia, política e amor”. No São Luiz Teatro Municipal de Lisboa, sábado e domingo, às 16h, com bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

TEATRO

Verdi Que Te Quero Verdi

10 a 18 de Fevereiro

Teatro, dança, marionetas, culinária e algumas das mais conhecidas melodias de Giuseppe Verdi misturam-se neste espectáculo da Companhia de Teatro de Almada, para dar a conhecer aos mais novos a história das óperas do compositor.

Para maiores de três anos, a encenação de Teresa Gafeira sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões sábado e terça, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h, por 10€.

Nos dias 10 e 17 de Fevereiro, após o espectáculo e por mais 1€, é possível participar nas sessões de filosofia Perguntas ao palco!, destinadas a crianças dos cinco aos 12 anos.

Foto Verdi Que Te Quero Verdi DR

Cubo

10 de Fevereiro

A companhia galega Elefante Elegante vai ao Teatro de Vila Real mostrar um espectáculo que evoca “a amizade, as separações, a necessidade de conhecimento e a aventura de crescer”, explicam.

María Torres e Gonçalo Guerreiro dão vida às duas personagens que, apesar das diferenças – “ela é curiosa e determinada, ele é terno e vulnerável” –, habitam um cubo em harmonia. Até ao dia em que ela decide sair para descobrir o mundo e ele deseja ficar no seu cubo confortável e seguro. Sábado, às 16h, com bilhetes a 3€.

O Estado do Mundo (Quando Acordas)

11 de Fevereiro

Com encenação de Miguel Fragata e assinatura partilhada entre a Formiga Atómica e as Comédias do Minho, sobe a palco uma peça sobre um mundo consumista e a “relação de causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais”.

No centro da narrativa está Edi, um rapaz de oito anos que “todos os dias consome e descarta muitas coisas”. Até que recebe um brinquedo inesperado e inicia uma viagem por este mundo descompensado. Com o tempo sempre a contar, “é preciso olhar para o passado e fazer com que tudo bata certo no futuro”, avisa a sinopse.

Para ver na Casa da Criatividade de São João da Madeira, domingo, às 15h, com bilhetes a 2,50€.

Foto O Estado do Mundo (Quando Acordas) Manuel Lino

Na Floresta

10 a 25 de Fevereiro

As Marionetas do Porto convidam a entrar num “mundo mágico, no qual os mais pequenos vão percorrer sonhos como se fossem tão leves como o sopro do vento”.

Contada no Teatro de Belomonte (Porto), e apontada a maiores de três anos, esta é a história de uma menina que tem na noite um espaço de brincadeira, em vez de lugar de medos e ansiedades.

Sessões para famílias ao sábado, às 19h, e domingo, às 16h, com bilhetes a 8€ (5€ para crianças até aos 12 anos, estudantes e reformados); e de quarta a sexta, às 10h30 e 14h30, reservadas à comunidade escolar.

VISITAS

Truz, Truz… Quem Vivia Aqui?

10 de Fevereiro

O Museu Arte Nova de Aveiro convida a descobrir os cantos à casa e a conhecer a família que ali habitou, antes do espaço se tornar museu.

O encontro está marcado para sábado, às 15h. A participação custa 1€ e requer inscrição prévia em museusdeaveiro@cm-aveiro.pt, 234 406 300 ou 234 423 297.