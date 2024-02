ModaLisboa volta ao Pátio da Galé no fim-de-semana das legislativas

A ModaLisboa vai acontecer no fim-de-semana das eleições legislativas. A semana de moda da capital está agendada de 7 a 10 de Março no Pátio da Galé, sob o mote For Good (para o bem, em tradução livre). “Esta edição realiza-se no período de eleições legislativas. Assim, a organização encarou como seu dever fazer todos os esforços para alterar as datas do evento, sem sucesso devido à indisponibilidade de espaços na cidade”, justifica a organização.

A 62.ª edição é representada por 18 nomes escolhidos “enquanto símbolos das indústrias criativas, intrinsecamente ligadas às várias comunidades que constroem a ModaLisboa”. A campanha conta com personalidades como a apresentadora e embaixadora da Boa Vontade Catarina Furtado, a cabeleireira Helena Vaz Pereira, o coordenador de desfiles Luís Pereira ou a criadora Ana Salazar.

Todos, dizem em comunicado, querem veicular a mensagem de “fazer o bem enquanto resposta aos desafios da contemporaneidade, sim, mas também enquanto missão e intenção definitiva — ao design, à cidade, às pessoas, ao planeta”.

A política também é, claro, um dos desafios da contemporaneidade de que fala a associação ModaLisboa, que apela ao voto no mesmo dia em que encerra esta edição. Entre as equipas, esclarece, estão a promover a informação quanto ao voto em mobilidade. Além disso, “incentiva todos os visitantes do evento a exercer o seu direito de voto antes de se deslocarem ao Pátio da Galé” — onde também decorreu a última edição, em Outubro.

Antes das eleições, a ModaLisboa arranca a 7 de Março com as já tradicionais Fast Talks, “que se debruçam sobre oportunidades de crescimento ético e concertado para a moda”. O calendário de desfiles inaugura com a final do concurso Sangue Novo, que distingue jovens criadores com três prémios, de um mestrado em Itália a um apoio dado pela indústria têxtil ou pela agência de comunicação Showpress.

De resto, apesar do calendário detalhado ainda não ter sido divulgado, esperam-se as apresentações das colecções de Outono/Inverno dos criadores habituais da ModaLisboa, como Constança Entrudo, Carlos Gil, Dino Alves, Gonçalo Peixoto, Lidija Kolovrat, Luís Carvalho, Luís Buchinho, Nuno Baltazar ou Ricardo Andrez.

A ModaLisboa é co-organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que contribui com um financiamento de 350 mil euros em cada edição. “É o único evento de moda que Lisboa tem. É uma missão que a câmara tem, que vai ao encontro da nossa estratégia de mostrar o talento lisboeta e de lhe dar uma dimensão internacional”, justificava ao PÚBLICO Diogo Moura, vereador da cultura da autarquia.

Nos últimos anos, foi feito um estudo para analisar o retorno económico da ModaLisboa, que Diogo Moura considerava “grande”, não só para as empresas responsáveis pela logística, como montagens ou bastidores, mas também para os criadores, que “destacam um retorno económico para os seus negócios”.

Mais a norte, o Portugal Fashion continua a braços com a dificuldade de financiamento, por atraso nos fundos europeus, que financiavam tipicamente metade dos custos do evento de moda do Porto. Alexandre Meireles, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que organiza o certame, dizia ao PÚBLICO que será "insuportável" continuar a fazer o evento sem apoio.