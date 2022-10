Gonçalo Peixoto: “A moda não é só um desfile — é criar para ser vendido”

No charriot, as peças penduradas desenham a carreira de Gonçalo Peixoto. “Esta saia em pele é muito especial, é da minha segunda edição da ModaLisboa. Para conseguir costurar isto foi com um martelo”, recorda, entre gargalhadas, o jovem criador, enquanto percorre os cabides e, através deles, faz uma retrospectiva do seu percurso. Tem 25 anos e há mais de cinco que apresenta o seu trabalho na principal data do calendário da moda da capital. Este domingo, é o responsável por encerrar a 59.ª ModaLisboa.