Bancos estão a bloquear contas bancárias por falta de actualização de dados

O que é que uma lei criada para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo tem a ver com a necessidade de actualização dos dados pessoais de todos os particulares com contas bancárias? Tem muito. A Lei n.º 83/2017, regulamentada pelo Aviso n.º 1/2022 do Banco de Portugal (BdP), veio criar novas exigências de identificação dos titulares de contas, não apenas na abertura de novas, mas também em todas as já existentes. E a falta dessa actualização está na origem do bloqueio de muitas contas. E de centenas de queixas ao supervisor bancário.

