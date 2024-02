Nick Cave e Warren Ellis vão dar música a Amy Winehouse

A dupla foi escolha única da realizadora Sam Taylor-Johnson para o biopic da cantora, Back in Black, com estreia marcada para 12 de Abril no Reino Unido e na Irlanda.

É uma já longa caminhada em conjunto, aquela que vêm fazendo Nick Cave e Warren Ellis. Além de uma amizade profunda, a empatia musical entre os dois tem-se reflectido nos álbuns dos Bad Seeds e, paralelamente, na composição de bandas sonoras para filmes como The Proposition e A Estrada, ambos de John Hillcoat. Agora, reúnem-se para algo diferente: são os autores da banda sonora de Back to Black, o biopic de Amy Winehouse com estreia marcada para 12 de Abril no Reino Unido e na Irlanda.

A realizadora Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, 50 Sombras de Grey) afirmou, em declarações citadas na imprensa britânica, que a dupla foi a sua primeira e única escolha para assinar a banda sonora do filme, com argumento de Matt Greenhalgh. Nascido em Manchester e com uma íntima relação com o universo musical, são dele os argumentos do referido Nowhere Boy, centrado nos anos pré-Beatles de John Lennon em Liverpool, e de Control, o filme que Anton Corbijn dedicou a Ian Curtis, vocalista dos Joy Division.

Quanto a Back to Black, Sam Taylor-Johnson confessou que, conhecendo toda a obra que criaram em conjunto ao longo dos anos, alimentava há muito o “sonho” de trabalhar com Nick Cave e Warren Ellis. “A sua sensibilidade, bem como a sua compreensão desta história, conduziram a uma banda sonora imensamente profunda e comovente”, declarou.

Com Marisa Abela no papel de Amy Winehouse, Back to Black, um dos mais aguardados entre os filmes biográficos sobre figuras da música que a indústria do cinema vem produzindo em abundância, acompanha a cantora de Rehab, falecida em 2011, aos 27 anos, nos seus anos de meteórica ascensão, bem como as suas turbulentas relações amorosas e familiares (Jack O’Connell encarnará Blake Fielder-Civil, o marido de Winehouse).

Nick Cave e Warren Ellis somam cerca de duas dezenas de colaborações desde meados da década de 2000, no que a bandas sonoras diz respeito. Entre os seus trabalhos mais recentes nessa área encontramos Blonde, filme de Andrew Dominik dedicado à figura e ao mito de Marilyn Monroe, protagonizado por Ana de Armas. Além do trabalho enquanto Nick Cave and The Bad Seeds e dos Grinderman, que editaram dois álbuns entre 2010 e 2013, Cave e Ellis lançaram em 2021 o seu primeiro disco como dupla, Carnage – a versão ao vivo Australian Carnage – Live at the Sidney Opera Opera House, chegou em Agosto do ano passado.