Lançado o primeiro trailer de Back to Black, biopic de Amy Winehouse

Foi lançado esta sexta-feira o primeiro trailer de Back to Black, filme baseado na vida de Amy Winehouse, cantora soul que teve uma ascensão meteórica antes de sucumbir a uma espiral trágica com a mesma rapidez.

O biopic é realizado por Sam Taylor-Johnson — autora de filmes como Nowhere Boy (2009), sobre John Lennon nos seus anos de adolescente, ou As Cinquenta Sombras de Grey (2015) — e Winehouse, voz de canções como Rehab, Valerie ou a própria Back to black, é interpretada por Marisa Abela, por exemplo da série Industry.

Produzido pela Monumental Pictures e pela StudioCanal, o filme estreia-se no Reino Unido e na Irlanda a 12 de Abril e nos Estados Unidos, com distribuição da Focus Features, a 17 de Maio.​ A longa-metragem, escreve a Hollywood Reporter, “foca-se nos primeiros anos de Winehouse, a viver em Londres, na sua ascensão à fama” e na gravação de Back to Black (2006), o seu segundo e mais célebre álbum.

O argumento do biopic é da autoria de Matt Greenhalgh, que trabalhou com a realizadora em Nowhere Boy. O elenco inclui, além de Marisa Abela no papel principal, Jack O’Connell (faz de Blake Fielder-Civil, com quem Winehouse foi brevemente casada), Eddie Marsan (Mitch Winehouse, pai de Amy), Juliet Cowan (Janis Winehouse-Collins, mãe) e Lesley Manville (Cynthia Winehouse, avó), por exemplo.

Cometa fugaz, Amy Winehouse deixou uma marca indelével no panorama musical antes de as suas batalhas contra o abuso de substâncias ditarem uma morte tragicamente precoce, a 23 de Julho de 2011. Tinha apenas 27 anos.