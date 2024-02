PSD tem sido “claríssimo” sobre alianças, diz Marcelo, que viabilizou governo minoritário de Guterres

O Presidente da República recusa fazer cenários sobre que soluções governativas está disposto a aceitar na sequência das eleições legislativas de 10 de Março, mas realça que não pode obrigar a governar quem considerar que não tem condições para o fazer e aproveita para recordar, quando questionado sobre a situação dos Açores, que, enquanto líder do PSD, viabilizou um governo minoritário de António Guterres. Acerca das possíveis alianças dos sociais-democratas, considera que o PSD "tem sido claríssimo" sobre o assunto.

Questionado sobre se apenas admite dar posse a um governo do partido mais votado nas eleições ou se admite, caso essa solução falhe, dar posse a um executivo do segundo partido mais votado, Marcelo disse que terá que ouvir os partidos. "Do que se trata é olhar para os resultados e ver como é que as várias forças políticas os interpretam", afirmou.

"O Presidente não pode violentar os líderes partidários", apontou Marcelo Rebelo de Sousa. "O líder partidário pode dizer: 'olhe, eu governo em qualquer caso', mas pode dizer 'eu só governo se ganhar'. E o Presidente pode dizer 'tem que governar à força?'", foi elencando, pedindo que se aguarde. "Portanto, vamos esperar. Não há nada como ver factos, resultados, dados concretos e não congeminações."

Marcelo Rebelo de Sousa também considera que "nenhum dos líderes [partidários] escondeu dos portugueses aquilo que pensa sobre a sua visão futura" do pós-eleições. "O PSD tem sido claríssimo nessa questão. Todos os partidos e coligações têm sido muito claros sobre isso", respondeu quando questionado se Luís Montenegro tem sido claro ao recusar qualquer aliança com o Chega, seja nos Açores, agora que Bolieiro está à mercê dos restantes partidos, ou num futuro cenário nas legislativas gerais.

Acerca dos Açores, onde a AD – Aliança Democrática venceu sem maioria absoluta no domingo, questionado sobre se a coligação liderada por José Manuel Bolieiro tem condições para governar, Marcelo remeteu o assunto para o representante da República, que irá ouvir os partidos a partir de dia 19.

"Eu sou suspeito porque eu viabilizei um governo minoritário do engenheiro Guterres durante três anos", recordou. Mas à pergunta sobre se isso significa que há condições para o executivo de Bolieiro sobreviver, contrapôs: "Não, não, não significa nada. Significa que, naquela altura, eu achei que havia condições, mas agora será ponderado pelos partidos." E fugiu a responder se isto era um conselho ao PS-Açores e nacional para seguir o que Marcelo fez com Guterres há mais de 20 anos.

E sobre a Madeira, onde o representante da República começou a ouvir os partidos nesta quarta-feira acerca da possibilidade de aceitar um novo presidente do governo e um executivo renovado, Marcelo só irá ponderar sobre a chamada "bomba atómica", isto é, a dissolução do parlamento e a demissão do executivo, a partir de 24 de Março, quando passarem seis meses sobre a data das eleições regionais madeirenses.