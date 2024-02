Com duas ventoinhas, o jovem “Newton de Gaza” conseguiu iluminar a tenda onde vive

Com duas ventoinhas que recolheu de um mercado de sucata e ligou a alguns fios, o adolescente Hussam Al-Attar criou a sua própria fonte de electricidade. Fê-lo para iluminar a tenda onde está a viver com a família desde o ataque de Israel a Gaza.

Em reconhecimento da sua criação, as pessoas do campo de tendas onde vive deram-lhe uma alcunha: o Newton de Gaza.

"Começaram a chamar-me o Newton de Gaza, pelas semelhanças entre mim e o Newton", disse Al-Attar, que parece e soa jovem para os seus 15 anos. "Newton estava sentado debaixo de uma macieira quando uma maçã lhe caiu na cabeça, descobrindo assim a gravidade. Aqui, estamos a viver na escuridão e na tragédia, com mísseis a cair em cima de nós. Por isso pensei em criar luz, e assim fiz."

O jovem Newton de Gaza mostra o painel elétrico que criou no campo de tendas, em Rafah, na Faixa de Gaza REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa A população local recebeu com agrado a criação do jovem de 15 anos REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Hussam Al-Attar acredita que aliviou o sofrimento da família, que tem passado por dificuldades desde que o conflito começou REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Fotogaleria O jovem Newton de Gaza mostra o painel elétrico que criou no campo de tendas, em Rafah, na Faixa de Gaza REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

O cientista inglês Isaac Newton, que fez imensos avanços na física, matemática e astronomia no final do século XVII e início do século XVIII, destaca-se no imaginário popular devido à história da maçã.

Mais de metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza está agora amontoada em Rafah, no extremo sul da Faixa, junto à vedação que a separa do Egipto. A família Al-Attar fixou a sua tenda ao lado de uma casa de um andar, permitindo a Hussam subir ao telhado e instalar duas ventoinhas, uma por cima da outra, para funcionarem como pequenas turbinas eólicas, capazes de carregar baterias.

De seguida, ligou as ventoinhas a fios que passavam pela casa e utilizou interruptores, lâmpadas e um pedaço fino de contraplacado que se estendia até à tenda para criar um sistema de iluminação personalizado para a sua família. Segundo o jovem, as duas primeiras investidas falharam e demorou algum tempo a desenvolver o sistema, que funcionou à terceira tentativa. "Pouco a pouco, comecei a desenvolver cada vez mais o sistema, até que consegui estender os fios da sala até à tenda onde estamos a viver, para que tivesse luz", disse. "Fiquei muito feliz por ter conseguido fazer isto, porque aliviei o sofrimento da minha família, da minha mãe, do meu pai, que está doente, dos filhos pequenos do meu irmão e de toda a gente que está a sofrer com as condições em que vivemos durante esta guerra."

A guerra começou depois de militantes do Hamas invadirem o sul de Israel a 7 de Outubro, matando 1200 pessoas e raptando 253, segundo fontes israelitas. Jurando destruir o Hamas e libertar os reféns, Israel respondeu com um ataque militar total a Gaza que matou mais de 27000 pessoas, segundo as autoridades sanitárias locais, e que provocou fome e deslocações em massa.

No meio do desespero, Hussam Al-Attar continuou a agarrar-se aos seus sonhos e ambições. "Estou muito contente por as pessoas deste campo me chamarem o Newton de Gaza. Espero realizar o meu sonho de me tornar um cientista como Newton e criar uma invenção que beneficie não só a população da Faixa de Gaza, mas o mundo inteiro."