Atentados causam 26 mortos no Paquistão na véspera das eleições legislativas

Pelo menos 26 pessoas morreram na sequência de duas explosões esta quarta-feira de manhã na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, a menos de 24 horas das eleições gerais.

O primeiro ataque ocorreu junto do gabinete de um candidato independente no distrito de Pishin, matando 14 pessoas. Um número indeterminado de feridos foi levado para os hospitais mais próximos.

Uma segunda explosão ocorreu mais tarde na cidade de Qilla Saifullah, próxima da fronteira com o Afeganistão, nas imediações da sede local do partido religioso Jamiat Ulema Islam, que anteriormente já tinha sido alvo de ataques por parte de grupos extremistas. A explosão teve origem num aparelho localizado numa motorizada estacionada perto do edifício, segundo as autoridades locais. Pelo menos 12 pessoas morreram e 25 ficaram feridas.

Os ataques não foram ainda reivindicados por nenhuma organização, mas são frequentes os atentados no Baluchistão contra instituições estatais por parte de grupos como os taliban ou separatistas, diz a Reuters.

Os ataques acontecem na véspera de eleições gerais marcadas por uma enorme tensão e pelo receio de um agravamento da insegurança. O ex-primeiro-ministro Imran Khan, que se mantém como um dos políticos mais carismáticos do país, está preso depois de ter sido condenado em vários casos judiciais que diz serem parte de uma perseguição movida pelos seus adversários políticos.

A partir da prisão, Khan tem apelado aos seus apoiantes para organizarem acções de protesto no dia das eleições e teme-se que haja confrontos como militantes de outros partidos.

Numa mensagem publicada na rede X, Khan pediu aos seus apoiantes para que na quinta-feira se concentrem à porta dos locais de voto após votarem para aguardarem pela contagem.

Apesar de vários partidos participarem nas eleições legislativas, é amplamente esperado que o próximo primeiro-ministro venha a ser Nawaz Sharif, que já desempenhou o cargo por três vezes no passado.