Taxa de desemprego subiu para 6,6% no final do ano passado

Efeito do final do Verão faz-se sentir no mercado de trabalho com o número de empregos a baixar a barreira dos cinco milhões que tinha ultrapassado pela primeira vez no terceiro trimestre de 2023.

Apesar de a economia ter crescido nos últimos três meses do ano, o mercado de trabalho sentiu o efeito do final do Verão e registou no mesmo período uma descida do número de empregados, que voltaram a ser menos de cinco milhões, e uma subida da taxa de desemprego.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego, que no terceiro trimestre do ano passado se encontrava em 6,1% da população activa, subiu no quarto trimestre para 6,6%, um valor que é igual ao registado há precisamente um ano.

No total de 2023, a taxa de desemprego média acabou por cifrar-se em 6,5%, um valor que representa uma subida face à média de 6,1% registada em 2022.

No que diz respeito ao número de empregos, a evolução também foi negativa nos últimos meses do ano passado. O INE revela que o número de pessoas empregadas em Portugal voltou, no quarto trimestre de 2023, a baixar a barreira dos cinco milhões que tinha superado pela primeira vez no terceiro trimestre.

Passou a haver 4980 mil pessoas empregadas, isto é, menos cerca de 35 mil do que no terceiro trimestre de 2023, o primeiro em que a barreira dos cinco milhões tinha sido superada. Em relação ao mesmo período do ano passado, passou ainda assim a haver em Portugal mais 80 mil pessoas empregadas.

Como os dados do inquérito de emprego trimestral realizados pelo INE não são corrigidos do efeito de sazonalidade, a evolução do número de empregados e da taxa de desemprego é habitualmente mais negativa no último trimestre do ano, uma vez que, a partir de Outubro, se regista o desaparecimento de muitos empregos de Verão. Já em 2022 se tinha verificado uma subida da taxa de desemprego de 6% no terceiro trimestre para 6,6% no quarto trimestre.

Em contrapartida, na passagem do primeiro para o segundo trimestre de cada ano, a evolução destes indicadores é mais positiva. Em 2023, passou-se de uma taxa de desemprego no primeiro trimestre de 7,2% para 6,1%.

Os indicadores do mercado de trabalho têm vindo, no último ano, a manter-se a níveis relativamente positivos, sem subidas acentuadas de desemprego, apesar do abrandamento a que se tem assistido na actividade económica. No terceiro trimestre do ano, período em que o PIB caiu 0,2%, a taxa de desemprego manteve-se estável nos 6,1%. Já no quarto trimestre, ao mesmo tempo que a economia cresceu 0,8%, a taxa de desemprego aumentou.