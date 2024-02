Nordestinos Rastafogo estreiam EP homónimo ao vivo no Musicbox

São quatro músicos que trazem consigo o calor e os ritmos do nordeste brasileiro. Romualdo Gonzales (voz, guitarra, cavaquinho, percussão), Ely Janoville (pífano), Vinícius Bigjohn (voz, acordeão, percussão) e José Neto (percussão, pífano) formaram em Lisboa os Rastafogo, que acabam de lançar um primeiro EP e vão apresentá-lo ao vivo esta quinta-feira no Musicbox, em Lisboa (21h30). Com eles, estarão os blocos carnavalescos Baque do Tejo e Palhinha Maluca.

O nascimento deste grupo deve-se a um processo migratório que começou em 2017, quando Romualdo, de Sergipe, “desapontado com os rumos da democracia brasileira” (como escreveu o jornalista e escritor brasileiro Júlio Moura), decidiu rumar a Itália, comprando uma passagem só de ida. E, instalado em Roma, desafiou o também sergipano Vinicius (nascido em Aracaju) para se lhe juntar na capital italiana. Só que, em 2019, perante a ascensão da extrema-direita italiana, Romualdo e Vinicius resolveram fazer as malas e trocar Roma por Lisboa.

E foi na capital portuguesa que conheceram os outros dois elementos que viriam a compor o quarteto: o percussionista José Neto (de Pernambuco) e o tocador de pífano Ely Janoville (da Paraíba). Com esta formação, e já denominados Rastafogo, começaram a actuar em diversos espaços lisboetas: Musa, Sirigaita, Casa Independente, Palácio do Grilo, Valsa, B.O.T.A., Sambalfama, Casa do Brasil de Lisboa, Mercado de Sapadores e o forró de rua na Cafetaria Kikas. A par disso, foram convidados a assegurar a primeira parte de um concerto de Alceu Valença no Casino Estoril, em 2019 (há um curto registo vídeo dessa actuação, no Youtube) e actuaram em festivais como MIL, MED Loulé, A Estrada, Arrasta e Pé na Terra.

Foto A capa do EP Jhon Douglas

No concerto do Musicbox, além das canções do recém-lançado EP (Melô da perdiz, Jacarandá em pedra de sabão e Um canto), os Rastafogo incluírão no alinhamento canções nordestinas como Sem mistério, de Dominguinhos, No forró do seu Vavá é assim, de Biu do Pife, Cabaceira mon amour, de Sivuca, e Braia dengosa, de Luiz Gonzaga. O primeiro single do grupo foi Meu amigo Netão, dedicado ao “parceiro de música” José Trajano Neto.