Risco de cancro diminuiu em 50% ao fim de 15 anos de se deixar de fumar

Deixar de fumar antes dos 50 anos de idade mostrou estar associado a uma maior redução do risco de cancro do pulmão em comparação com deixar o tabaco aos 50 anos ou mais tarde, conclui novo estudo.

Um novo estudo realizado na Coreia do Sul concluiu que o risco de cancro diminuiu em cerca de 50% após 15 anos ou mais desde a cessação tabágica, em comparação com o risco associado a continuar com o hábito do tabaco.