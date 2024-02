Quem pode substituir Carlos III?

No seguimento da notícia do diagnóstico de saúde do monarca britânico, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu votos de uma recuperação rápida e completa a Carlos III.

Carlos III está a ser tratado a um cancro, e espera-se que o seu filho e herdeiro, William, se junte aos irmãos do monarca e a outros membros da família para ajudar a desempenhar as funções públicas durante a sua ausência.

No seguimento da notícia do diagnóstico de saúde do rei britânico, Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu votos de uma recuperação rápida e completa a Carlos III, dá conta a Presidência da República.

A notícia foi avançada na segunda-feira pelo Palácio de Buckingham e, nesta manhã, o primeiro-ministro fez saber que ao tumor foi detectado cedo, desconhecendo-se onde está localizado.

Além dos príncipes de Gales, William e de Kate, todos os que actualmente desempenham compromissos reais têm mais de 50 anos, estando alguns já na casa dos 80.

Eis alguns pormenores sobre a família real britânica, as regras de sucessão e quem assumirá o cargo na ausência do rei:

Quando é que Carlos se tornou rei?

Carlos III sucedeu à mãe, Isabel II, no trono britânico após a sua morte a 8 de Setembro de 2022, tornando-se rei não só do Reino Unido, mas também da Austrália, Canadá, Nova Zelândia e 11 outros países.

Quem são os membros reais que trabalham?

Carlos sempre desejou uma monarquia mais reduzida, mas depois de o seu filho mais novo, Harry, se ter mudado para os Estados Unidos e de o seu irmão André ter sido forçado a afastar-se dos compromissos públicos devido às suas ligações ao falecido criminoso Jeffrey Epstein, há cerca de uma dúzia de membros activos da realeza.

A Ana, irmã do rei, é um dos membros mais activos e é quem frequentemente lidera a lista anual de compromissos reais realizados em cada ano — com 73 anos, a princesa é a 17.ª na linha de sucessão ao trono. Por seu lado, Eduardo, o irmão mais novo do rei, e a sua mulher Sophie, também deverão assumir mais deveres reais, agora que o rei e Kate, a nora, deverá estar ausente até à Páscoa.

Quais são as funções públicas dos membros da família real?

Os membros activos da família real têm mais de 2000 compromissos oficiais no Reino Unido e no estrangeiro, que variam entre visitas a iniciativas comunitárias, recepção de chefes de Estado em visita, encontros com convidados em festas oficiais no jardim e entrega de honras a membros do público. Fazem também visitas ao estrangeiro para reforçar as relações diplomáticas e económicas do Reino Unido.

Quem são os conselheiros de Estado?

Actualmente, não está prevista a nomeação de conselheiros de Estado para agir em nome de Carlos na sua ausência. Os conselheiros podem ser autorizados pelo monarca a desempenhar todas as funções, excepto as mais importantes do soberano, como a nomeação de um novo primeiro-ministro, e devem ser seleccionados de entre a mulher de Carlos, Camila, o príncipe William, o príncipe Harry, o príncipe André, a filha mais velha de André, a princesa Beatriz, a princesa Ana e o príncipe Eduardo.

Quem sucederá a Carlos III?

De acordo com a Constituição britânica, um soberano sucede ao trono no momento em que o seu antecessor morre, antes de ser proclamado ao povo, pelo que não há interregno. As regras, a maioria das quais remonta a centenas de anos, dizem que a coroa passa para o filho mais velho do monarca, sendo a linha de sucessão ditada pela ordem de nascimento e pela proximidade com o soberano actual.

Assim, o filho mais velho de Carlos, William, é o herdeiro do trono, seguido do filho mais velho de William, George, de 10 anos, e dos seus irmãos mais novos, Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5 anos. Harry, filho mais novo de Carlos, é o próximo na linha de sucessão.

Quem faz parte do top 10 da sucessão ao trono?

Actualmente, a linha de sucessão é a seguinte: