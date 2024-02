Barcelos saboreia os “7 Prazeres da Gastronomia” o ano inteiro

O concelho já tem agenda para, ao longo de 2024, celebrar fins-de-semana gastronómicos e não só. Da lampreia do Cávado à semana do galo, dos rojões às papas de sarrabulho, promete-se o melhor do Minho

Ao longo de 2024, Barcelos volta a promover diversos certames gastronómicos, em que participam dezenas de restaurantes e outros espaços do concelho. São os "7 Prazeres da Gastronomia", mas, na verdade, estes prazeres até parecem ser mais do que sete.

Promovido pelo município, o programa, apresentado esta segunda-feira no restaurante do hotel Bagoeira​, "envolve os sectores da restauração, da hotelaria, e dos produtos vinícolas", destaca-se em comunicado, sendo que associa sempre a gastronomia a várias actividades paralelas, da "animação de rua ao artesanato, passando pelas caminhadas ambientais, rotas temáticas e percursos pedestres".

No menu dos 7 Prazeres, incluem-se o fim-de-semana da lampreia do rio Cávado, já de 16 a 18 de Fevereiro. Em Março, de 8 a 17, há a Semana Gastronómica do Galo, dos Rojões e das Papas de Sarrabulho. Em Maio, de 18 a 20, o fim-de-semana do bacalhau. Em Julho, de 19 a 21, o dos petiscos.

A programação prolonga-se ao longo de todo o ano e já está marcado o Concurso do Galo Assado para Outubro e os dias do arroz Pica no Chão (a cabidela) para Novembro. Mais perto do Natal, a 7 de Dezembro, há concurso de pastelaria, o Barcelos Doce.

A iniciativa, refere o município, destina-se a promover "a cozinha tradicional barcelense". E, com isso, "atrai fluxos turísticos e dinamiza a economia do concelho", sublinha-se, detalhando a vereadora do Turismo, Elisa Braga, que "quem visita o concelho associa cada vez mais Barcelos à trilogia: gastronomia, artesanato, Caminho de Santiago".