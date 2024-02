Decisão de tribunal que reconhece contrato de estafeta é “simbólica e histórica”

A decisão do Tribunal de Trabalho de Lisboa que reconheceu o vínculo laboral de um estafeta da Uber Eats tem, para já, apenas valor simbólico. Mas se alguns dos mais de 800 processos que estão neste momento nos tribunais forem decididos no mesmo sentido, as plataformas “terão de ser forçadas a reconhecer que têm contratos de trabalho com os seus estafetas” e, no futuro, poderá ser preciso aperfeiçoar a legislação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt