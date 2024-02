Tribunal do Trabalho de Lisboa reconhece contrato de estafeta com a Uber Eats

Pela primeira vez em Portugal, um tribunal reconheceu o vínculo laboral de um estafeta de uma plataforma de entregas. A sentença do Tribunal do Trabalho de Lisboa, assinada no dia 1 de Fevereiro, deu como provado que o estafeta em causa devia ter um contrato de trabalho sem termo com a Uber Eats. A empresa ainda pode recorrer.

Esta é a primeira sentença que se conhece desde que, em Maio de 2023, entraram em vigor as novas regras do trabalho em plataformas digitais, prevendo indícios específicos para reconhecer o vínculo dos estafetas e de outros prestadores de serviços que operam neste sector.

A acção foi intentada pelo Ministério Público na sequência da acção desenvolvida pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) durante o Verão e que, no caso em concreto, encontrou indícios de que o estafeta estava em situação ilegal porque a prestação de serviços ocorria em “condições análogas à de contrato de trabalho”.

O tribunal deu como provados cinco indícios. A plataforma, conclui, fixa, unilateralmente, o valor dos montantes a pagar ao estafeta pelas entregas que efectua e exerce o poder de direcção e determina regras específicas, nomeadamente quanto à forma de apresentação do estafeta, à sua conduta perante o utilizador do serviço ou à prestação da actividade.

Além disso, a plataforma digital “controla e supervisiona a prestação da actividade, incluindo em tempo real, ou verifica a qualidade da actividade prestada, nomeadamente através de meios electrónicos ou de gestão algorítmica”, assim como “restringe a autonomia do prestador de actividade quanto à organização do trabalho, especialmente quanto à utilização de subcontratados ou substitutos”.

Finalmente, o tribunal entendeu que a Uber Eats “exerce poderes de exclusão de futuras actividades na plataforma através de desactivação da conta: a plataforma pode temporariamente restringir o acesso à aplicação, ou mesmo desactivar a conta em definitivo, no caso de suspeita de violação das obrigações assumidas pelo estafeta”.

“Tal prestação desenvolvia-se no âmbito de plataforma digital, mediante a outorga de um contrato de parceiro de entregas independente, mas em que, inter alia, a plataforma controla a actividade do prestador; restringe a sua possibilidade de aceitar ou recusar tarefas; fixa a retribuição para o trabalho efectuado”, refere o tribunal, concluindo que “o desenvolvimento dessa relação é de verdadeiro contrato de trabalho”.

“Nestes termos julga-se a acção procedente e, em consequência, reconhece-se a existência de um contrato de trabalho, sem termo”, com a Uber Eats, “com início em 1 de Maio de 2023”, lê-se na sentença.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Uber, garantiu que a empresa "ainda não recebeu qualquer notificação" do tribunal, abstendo-se por isso de fazer qualquer comentário nesta fase.

A Lei n.º 13/2023, em vigor desde 1 de Maio, tem uma norma dedicada ao trabalho em plataformas digitais, com os indícios que permitem aferir se os estafetas, por exemplo, são verdadeiros prestadores de serviços ou se esse vínculo é um contrato de trabalho dissimulado.

Entre esses indícios, estão o facto de a plataforma digital fixar a retribuição para o trabalho efectuado; determinar regras específicas, nomeadamente quanto à forma de apresentação do prestador ou à sua conduta; controlar e supervisionar a actividade prestada através de meios electrónicos ou de gestão algorítmica, assim como restringir a autonomia do prestador na organização do trabalho, especialmente quanto à escolha do horário de trabalho ou dos períodos de ausência, à possibilidade de aceitar ou recusar tarefas, à utilização de subcontratados ou à escolha dos clientes.

São ainda indícios de laboralidade a exclusão dos prestadores de serviços através da desactivação da conta ou a utilização de instrumentos de trabalho pertencentes à plataforma.

Na sequência da entrada em vigor das novas regras, a ACT identificou, entre Junho e Dezembro, 2609 prestadores de actividade nas plataformas digitais, tendo sido intervencionadas 16 plataformas e 593 locais de trabalho.

Neste âmbito, foram feitas 1133 notificações e 861 participações ao Ministério Público para reconhecimento de existência de contrato de trabalho. A sentença agora conhecida é o resultado destas acções.