Quarta na TV: Bolieiro, Bob Marley e The Thing About Pam

CINEMA

Golpada Americana

Nos Studios, 19h05

Ganhou três Globos de Ouro, outros tantos BAFTA e esteve nomeado para dez Óscares. Com realização de David O. Russell, que escreve o argumento com Eric Warren Singer, é uma comédia negra que reinventa a verdadeira história de Melvin Weinberg, um vigarista sedutor que ficou célebre nos EUA dos anos 1970. Amy Adams, Jennifer Lawrence, Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Robert DeNiro assumem as personagens.

As Marvels

Disney+, streaming

A Capitão Marvel (Brie Larson) está a braços com a destabilização total do universo. Uma anomalia liga-a a Kamala Khan (Iman Vellani), a superfã conhecida como Ms. Marvel, e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). A realização é de Nia DaCosta.

SÉRIE

Angelyne

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Na América dos anos 1980, quando influencers e estrelas de reality-shows nem miragens eram, uma loira catapultou-se para a fama com uma receita de autopromoção tão simples quanto genial: cartazes espalhados por Los Angeles com fotos sugestivas num Corvette cor-de-rosa, legendadas apenas com o seu nome em letras garrafais.

Esta minissérie de cinco episódios, criada por Allison Miller e nomeada para três Emmys, conta a sua história. Baseia-se num artigo do The Hollywood Reporter e conta com Emmy Rossum no papel titular. Para ver às quartas.

Foto Angelyne Isabella Vosmikova/Peacock

The Thing About Pam

TVCine Emotion, 22h10

Um caso de true crime pérfido, intrigante e cheio de reviravoltas transforma-se em série de ficção, com Renée Zellweger como protagonista e também Josh Duhamel e Judy Greer no elenco.

Estreia-se hoje a minissérie que, em meia-dúzia de episódios (debitados semanalmente), narra os contornos do assassinato brutal da norte-americana Betsy Faria, em 2011, e os acontecimentos que se seguiram. O marido foi condenado, quando todas as evidências apontavam para a melhor amiga dela, Pam Hupp. Ele acabou por ser inocentado; Pam está a cumprir pena de prisão perpétua.

Feud: Capote vs. the Swans

HBO Max, streaming

Estreia. Depois de uma primeira temporada dedicada a Bette Davis e Joan Crawford, a antologia biográfica foca-se noutra rivalidade lendária: entre o escritor Truman Capote e as socialites nova-iorquinas que designava por swans (cisnes).

Ao luxo do elenco – Tom Hollander, Naomi Watts, Demi Moore, Calista Flockhart, Chloë Sevigny, Molly Ringwald… – equipara-se o de uma ficha técnica que inclui Ryan Murphy, Gus Van Sant e Jon Robin Baitz. Radicada no livro de Laurence Leamer Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era (2021), a narrativa desenrola-se em oito episódios, dois para ver hoje e os restantes a ritmo semanal.

DOCUMENTÁRIO

Behind the Music: Bob Marley

MTV, 20h02

Um dia depois do 79.º aniversário do nascimento de Bob Marley e a uma semana da chegada aos cinemas do biopic Bob Marley: One Love, a MTV emite o capítulo da colecção Behind the Music que documenta a vida da icónica voz do reggae e a sua jornada revolucionária.

Promete “material raro e nunca antes visto”, bem como “entrevistas exclusivas a diversas personalidades que tiveram, de alguma forma, um papel importante no percurso de Marley”. A saber: Bunny Wailer, Keith Richards, Joe Higgs, Roger Steffens, Chris Salewicz, Coxsone Dodd e, entre outros, os familiares mais próximos de Bob.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 21h30

No rescaldo das eleições dos Açores, que mantiveram José Manuel Bolieiro à frente do Governo regional, Vítor Gonçalves entrevista o líder do PSD-Açores e principal rosto do triunfo da coligação com o CDS e o PPM. Venceu de forma inequívoca e garantiu a primeira vitória do seu partido nas urnas do arquipélago desde Mota Amaral, em 1992, embora sem ter alcançado a maioria absoluta. As negociações, os desafios e o impacto do resultado para o resto do país são questões em cima da mesa.

DESPORTO

Futebol: União de Leiria x Sporting

RTP1, 20h40

Directo. Os “leões” deslocam-se ao estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa para defrontar a União de Leiria, nos quartos-de-final da 84.ª Taça de Portugal. Antes, às 16h, o Santa Clara defronta o Porto, com transmissão em directo na Sport TV1, estação que também passa amanhã, às 18h45, mas na Sport TV2, o Vitória de Guimarães contra o Gil Vicente. A RTP1 volta à prova-rainha amanhã, às 20h45, para assistir ao Vizela-Benfica.