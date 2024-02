El Bulli voltou à vida por três noites, a 2 mil euros por pessoa. Crónica de um jantar de sete horas

Era para ser uma homenagem singela. Um evento que pudesse celebrar a história do El Bulli, a mítica casa que o inovador chef catalão Ferran Adrià assumiu há 40 anos, transformando os rumos da restauração mundial. Mas nada consegue ser singelo quando se trata daquele que se tornou o mais influente espaço da gastronomia moderna e que continua, 12 anos depois do encerramento, a ser uma influência para chefs de todo o planeta (e o único restaurante no mundo a contar com um museu próprio).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt