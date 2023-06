O restaurante que virou museu: o El Bulli reabre, mas sem servir comida

O restaurante de Ferran Adrià, “o melhor do mundo”, fechou há 12 anos. Agora, reabre na Catalunha como elBulli 1846, no dia 15. Vai mostrar o legado do mais influente epicentro da gastronomia moderna.

Trata-se do “museu do restaurante que mudou tudo”, como diz a própria página do elBulli 1846, sem disfarçar o tom grandiloquente com que se tem anunciado a reabertura — agora em novo registo — daquele que certamente foi o mais influente epicentro da gastronomia moderna nas últimas décadas. O El Bulli, restaurante comandado pelo catalão Ferran Adrià desde 1984, reabre suas portas na próxima semana após um hiato de 12 anos sem receber visitantes. Mas, desta vez, não servirá nenhuma refeição. No seu mítico espaço de quase quatro mil metros quadrados em Roses, no interior da Catalunha, um centro cultural com mais de 68 instalações agora ganha forma para visitas que acontecerão anualmente, por temporadas de três meses (a de 2023 que começa no dia 15 de Junho).