MAI encontra-se com responsáveis da PSP e GNR. Polícias concentrados no Terreiro do Paço

O Director Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) já estão reunidos com José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, para uma reunião em que vão ser discutidos os incidentes deste sábado. Em frente ao ministério, no Terreiro do Paço, decorre um protesto de polícias que aguardam o resultado do encontro.

Este sábado, os sindicatos da polícia ameaçaram boicotar as eleições de 10 de Março, depois de um protesto ao jogo Famalicão – Sporting ter culminado em confrontos entre adeptos e levado ao adiamento do jogo. “Há mais de um mês que o Governo e o Presidente da República se aperceberam disto” – dos protestos dos polícias e da GNR –, mas “o Governo continua num silêncio ensurdecedor em que não diz nada, não faz nada”, afirmou Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), em entrevista à SIC Notícias na noite de sábado.

Durante a tarde, dezenas de polícias informaram que se encontravam doentes, comunicando baixa médica e colocando em risco o policiamento do jogo entre Famalicão e Sporting. Apesar de terem sido mobilizados agentes de outras zonas, o reforço foi tardio e não evitou a existência de confrontos entre os adeptos, com um homem a sofrer ferimentos graves. Verificando-se a falta de segurança, o jogo foi adiado sem nova data. Horas depois, apontou-se para novo boicote, desta feita às eleições de 10 de Março.

De acordo com o Expresso, o Governo deve apenas responder a esta situação a partir de segunda-feira. Marcelo Rebelo de Sousa, adianta o semanário, terá falado com António Costa e José Luís Carneiro, esperando que o Ministério da Administração Interna actuasse. O entendimento entre S. Bento e Belém dita que "a autoridade do Estado não pode ficar refém" da polícia, após as ameaças do dirigente do SINAPOL de uma eventual ausência de transporte para urnas e boletins votos.

"Temo que o senhor primeiro-ministro não vá ficar em funções só até 10 de Março", ameaçou Armando Ferreira na mesma entrevista, dizendo que os polícias "estão descontentes" e "a desligar cada vez mais do seu serviço de segurança pública".

Este domingo, mais de uma centena de polícias está concentrada no Terreiro do Paço, aguardando o resultado da reunião entre ministro e responsáveis da PSP e GNR. Paulo Macedo, presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia, deixou uma crítica ao Governo em entrevista à CNN Portugal, estranhando não existir ainda "uma palavra de melhoras para os agentes de baixa".

"Não estamos a falar de polícias que, por iniciativa própria, disseram que estariam de baixa. Estamos também a falar de médicos sérios responsáveis que passaram essa baixa. São uma série de polícias e um leque grande de médicos, não foi só um ou dois a passar essas baixas todas. Parece-nos normal que [os agentes] estejam mesmo a precisar dessas baixas", afirmou o responsável.

O Ministro da Administração Interna determinou a abertura de um inquérito urgente à falta de policiamento no jogo deste sábado entre o Famalicão e o Sporting, que acabou por ser cancelado, e às declarações do presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), Armando Ferreira.