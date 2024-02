Jogo Leixões-Nacional adiado por falta de polícias

O adiamento de jogos de futebol por falta de policiamento continua este domingo, desta feita na LigaPro. A partida entre Leixões e Nacional não se vai realizar às 11h, apurou o PÚBLICO junto de fonte do clube leixonense, devido à falta de condições de segurança.

Segundo foi possível apurar, a Polícia de Segurança Pública (PSP) assegurou apenas a presença de dois efectivos no estádio, chegando-se à conclusão na reunião preparatória de que não estão reunidas as condições de segurança para a realização do jogo.

Como último recurso para evitar um adiamento, a PSP terá proposto a realização do jogo à porta fechada, alternativa recusada pelo Leixões. Espera-se agora para saber o que acontece nos restantes jogos de futebol deste domingo, estando agendado sete partidas no total, quatro na I Liga e três na Segunda Divisão. O jogo grande deste domingo é o Benfica - Gil Vicente, com pontapé de saída marcado para as 18h no Estádio da Luz.

O Director Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR) estão reunidos com José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, para uma reunião em que vão ser discutidos os incidentes deste sábado. Em frente ao ministério, no Terreiro do Paço, decorre um protesto de polícias que aguardam o resultado do encontro.

Este sábado, os sindicatos da polícia ameaçaram boicotar as eleições de 10 de Março, depois de um protesto ao jogo Famalicão – Sporting ter culminado em confrontos entre adeptos e levado ao adiamento do jogo. “Há mais de um mês que o Governo e o Presidente da República se aperceberam disto” – dos protestos dos polícias e da GNR –, mas “o Governo continua num silêncio ensurdecedor em que não diz nada, não faz nada”, afirmou Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), em entrevista à SIC Notícias na noite de sábado.

Durante a tarde, dezenas de polícias informaram que se encontravam doentes, comunicando baixa médica e colocando em risco o policiamento do jogo entre Famalicão e Sporting. Apesar de terem sido mobilizados agentes de outras zonas, o reforço foi tardio e não evitou a existência de confrontos entre os adeptos, com um homem a sofrer ferimentos graves. Verificando-se a falta de segurança, o jogo foi adiado sem nova data. Horas depois, apontou-se para novo boicote, desta feita às eleições de 10 de Março.