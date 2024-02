Biden vence primária da Carolina do Sul e confirma favoritismo

Sem surpresa, Joe Biden foi declarado o vencedor da eleição primária do Partido Democrata na Carolina do Sul, ao início da madrugada deste domingo.

Numa corrida com apenas três candidatos, o congressista Dean Phillips e a escritora Marianne Williamson ficaram muito longe de incomodarem o favoritismo de Biden.

Os resultados finais vão ser conhecidos nas próximas, e o cenário mais provável é que o Presidente dos Estados Unidos irá obter um resultado ainda mais expressivo do que na primeira votação (64%), no New Hampshire, a 23 de Janeiro.

A votação no New Hampshire não contou para a atribuição de delegados aos candidatos, já que o Partido Democrata daquele estado decidiu não estar presente na convenção nacional do partido, no próximo Verão, onde o vencedor das primárias vai ser confirmado como candidato à Casa Branca na eleição geral.

Em 2023, Biden e o Partido Democrata decidiram que o calendário das primárias de 2024 ia começar na Carolina do Sul, e não no New Hampshire, devido a uma maior diversidade populacional. Segundo o Partido Democrata, a Carolina do Sul, com cerca de 30% de população negra, é mais representativa dos EUA do que o New Hampshire, onde mais de 90% da população é branca.

Devido ao desentendimento entre o Partido Democrata nacional e a delegação do partido no New Hampshire, Biden não surgiu como candidato nos boletins de voto a 23 de Janeiro. Apesar disso, os seus apoiantes apelaram aos eleitores que inscrevessem o nome do Presidente dos EUA nos boletins, num espaço reservado para esse efeito, e Biden recebeu mais 55 mil votos do que Phillips e mais 75 mil votos do que Williamson.

A troca também se explica pelo facto de a Carolina do Sul ter marcado o início de uma reviravolta na campanha de Biden nas primárias de 2020. Foi lá, com a contribuição decisiva do eleitorado negro do estado, que o actual Presidente dos EUA partiu para a nomeação, depois de derrotas nas votações no Iowa e no New Hampshire.

Apesar dos baixos índices de popularidade de Biden no país, e do pouco entusiasmo nas sondagens em relação à recuperação económica iniciada no seu mandato, é altamente improvável que o Presidente dos EUA deixe escapar a nomeação para uma segunda candidatura à Casa Branca, onde deverá enfrentar Donald Trump, numa repetição do que aconteceu em 2020.