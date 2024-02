Em Mungia, no País Basco, ficam um atelier de cerâmica que trabalha com os melhores chefs e um restaurante feito de ferro, fogo e a garra da alma basca.

A cara mais famosa do mundo do fine dining saiu deste pequeno atelier em Mungia, Biscaia, País Basco espanhol. Foi criada pela ceramista Ainarita a pedido do chef do Mugaritz, Andoni Aduriz, e é uma cara que serve de prato, que os clientes têm de beijar e lamber, o que pode ser desconcertante – como se pretende que seja toda a experiência no Mugaritz.