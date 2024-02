Tribunal da ONU vai julgar Rússia ao abrigo da convenção sobre genocídio

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) decidiu esta sexta-feira avançar com um caso aberto pela Ucrânia, em Fevereiro de 2022, contra a Rússia. O Kremlin, acusado de lançar uma invasão em grande escala com base em alegações forjadas de genocídio da população russófona no Donbass, levantou objecções à queixa ucraniana — agora rejeitadas pelo TIJ.

"O Tribunal decidiu, por 15 votos a favor e um contra, que tem competência para julgar o caso, com base no artigo 9.º da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio", anunciou a presidente do TIJ, Joan Donoghue, confirmando que o processo vai avançar sob a sua jurisdição.

Nos últimos meses, o TIJ, a mais alta instância judicial das Nações Unidas, ouviu os argumentos dos dois países beligerantes. Kiev negou as alegações usadas pela Rússia para justificar a invasão de território ucraniano, a 24 de Fevereiro de 2022, e acusou Moscovo de violar a convenção da ONU sobre genocídio, de 1948.

Há dois anos, perante a população russa, o Presidente Vladimir Putin declarou que o propósito da "operação militar especial" — eufemismo usado para se referir à guerra — era "proteger as pessoas que, durante oito anos, têm enfrentado humilhações e o genocídio levado a cabo pelo regime de Kiev", defendendo-a como um acto de legítima defesa.

Dois dias depois do início da invasão, a 26 de Fevereiro, a Ucrânia levou a sua queixa ao tribunal da ONU, sediado em Haia.

O Kremlin contestou, entretanto, a legitimidade do TIJ para julgar o caso, uma vez que o Presidente russo não citou a Convenção para a Repressão do Genocídio para justificar a ocupação. "Uma referência a genocídio não equivale à invocação da Convenção", argumentou o regime.