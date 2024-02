Centro dedicado à terapia genética nasce em Coimbra. Financiamento é de 38 milhões

Chama-se Gene T e o nome dá já pistas sobre a área em que o novo centro de investigação da Universidade de Coimbra se irá focar: a terapia genética. Com um financiamento de 38 milhões de euros provenientes de investimentos europeus e nacionais, ao longo de seis anos, este será, aliás, o primeiro centro de investigação dedicado à terapia genética do país, cujo objectivo passa por desenvolver terapias inovadoras para doenças graves e sem tratamento, em particular para as doenças raras e de origem genética.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt