PSD Açores vai derrubar o muro?

O Poder Público debate a semana política, com foco nas duas regiões autónomas.

Na recta final da campanha eleitoral das legislativas regionais dos Açores, a grande dúvida é o que fará o PSD-Açores caso não tenha a maioria suficiente para governar. Entre as eleições nos Açores e as consequências dos casos de alegada corrupção na Madeira, o debate político da semana está no Poder Público.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.