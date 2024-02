Rendimento por habitante em função da média da UE é menor do que em 2000, como disse Montenegro

De acordo com os dados da AMECO, o PIB per capita português, em função da média da União Europeia, é, de facto, inferior ao de 2000. Afirmação de Luís Montenegro é verdadeira.

A afirmação

“Nós estamos pior hoje do que estávamos no início do século. O rendimento por habitante em Portugal, face à média Europeia, é hoje inferior àquilo que era em 2000.” - Luís Montenegro no almoço-debate da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.

O contexto

Esta terça-feira, durante o discurso que realizou no almoço-debate da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, Luís Montenegro referiu que o rendimento por habitante em Portugal era, actualmente, pior do que no início do século.

O presidente do PSD completou a afirmação com dados: “Em 2000, o nosso rendimento por habitante era de cerca de 85% da média europeia. Hoje é cerca de 78%”

Os factos

Quando Luís Montenegro usa o termo “rendimento por habitante”, estará a referir-se ao valor do PIB per capita em paridade com o poder de compra.

Consultando os dados da AMECO (base de dados macroeconómica anual da Direcção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia), pode verificar-se que os valores apresentados por Luís Montenegro correspondem aos dados de 2022. Nesse ano, o PIB per capita português era de 77,6% do da média da União Europeia. Em 2000, era de 85,3%, aproximadamente o mesmo que mencionou o presidente dos sociais-democratas.

Este é o valor anual mais recente que é possível analisar, tendo em conta que o de 2023 é, ainda, provisório. Mas mesmo que se utilizasse este valor, o PIB per capita português, face à media da UE (79,2%) é ainda assim inferior ao de 2000.

A diminuição do valor em comparação com a média europeia, não significa, porém, que o PIB por habitante em Portugal tenha diminuído ao longo dos anos. Mas sim que não cresceu ao mesmo ritmo que o da UE. O valor médio da UE aumentou 92,9% entre 2000 e 2022, enquanto o português subiu 75,2%.

Mesmo que com “rendimento por habitante, face à média europeia” Montenegro se quisesse referir ao valor do rendimento nacional bruto (RNB), este seria, ainda assim, ligeiramente menor do que o de 2000.

Segundo dados do Banco Mundial, consultados no site Macrotrends em 2022, o RNB português era de 65,03% da média da UE. Em 2000, o valor era oito décimas mais elevado (65,83%). Também aqui, tanto o RNB europeu como o português aumentaram nesse período de 22 anos. O português, mais uma vez, aumentou menos.

Veredicto

A afirmação de Luís Montenegro é verdadeira: “o rendimento por habitante em Portugal, face à média europeia, é hoje inferior ao que era em 2000”.