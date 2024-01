Fim do IVA Zero e subida da energia fazem inflação disparar para 2,3%

Estimativa rápida do INE aponta para aumento de 0,9 pontos percentuais do Índice de Preços ao Consumidor em Janeiro.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 2,3% em Janeiro de 2024, taxa superior em 0,9 pontos percentuais à observada no mês anterior (1,4%), anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados divulgados, ainda provisórios, interrompem quatro meses de quedas sucessivas.

“A aceleração é em parte explicada pelo aumento de preços da electricidade e pelo fim da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais”, avança o INE, na estimativa rápida agora divulgada.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,5%, inferior aos 2,6% no mês precedente, o que representa uma boa notícia.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 0,2% (-10,5% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá acelerado para 3,2%, bem acima dos 2% em Dezembro.

Recorde-se que o fim da medida de IVA Zero - que isentava um conjunto de 46 bens alimentares da taxa de IVA no comércio - vigorou desde 18 de Abril de 2023 e terminou a 4 de Janeiro, altura em que alguns dos artigos abrangidos, como o azeite, se encontravam no valor mais alto deste do ano.

Comparativamente ao mês anterior, a variação do IPC terá sido nula (-0,4% em Dezembro e -0,9% em Janeiro de 2023).

Nos últimos doze meses, o INE estima uma variação de 3,8%, inferior aos 4,3% do mês anterior, cerca de metade dos 8% que registou em Janeiro de 2023.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado em Janeiro uma variação homóloga de 2,6%, acima de 1,9% registada no mês precedente.

A tensão que se está a verificar no mar Vermelho, que já está a levar algumas empresas de transporte a optar por rotas alternativas ao canal do Suez, pode agravar aumento de preços, e atrasar corte de taxas de juro do Banco Central Europeu.

Os dados definitivos referentes ao IPC de Janeiro serão publicados no próximo dia 12 de Fevereiro.