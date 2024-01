IVA Zero termina com o preço do cabaz no valor mais alto

Os preços dos produtos até agora abrangidos pelo IVA Zero vão subir apenas o valor do imposto ou podem aumentar mais? Esta é a grande dúvida que se coloca às famílias portugueses em relação ao fim da medida que isentou 46 categorias de produtos do pagamento de IVA desde 18 Abril até esta quinta-feira. E a resposta não é fácil, tendo em conta as constantes variações de preços, que podem ser fixadas livremente, como as registadas nas últimas semanas, que atiraram o cabaz da Deco Proteste para o mais valor mais elevado desde o arranque da medida.

