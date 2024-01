ChatGPT viola regras de privacidade europeias, conclui regulador Italiano

Os métodos que o ChatGPT usa para recolher dados dos seus utilizadores violam as leis de privacidade da União Europeia (UE) − esta é a conclusão de um trabalho de investigação da autoridade de protecção de dados de Itália, a GPDP, que começou a acompanhar o funcionamento do chatbot da OpenAI em Março de 2023. Em causa está a recolha e tratamento de dados em massa para treinar algoritmos com inteligência artificial (IA), e a falta de mecanismos adequados para verificar a idade dos utilizadores.

A GPDP (Garante per la protezione dei dati personali) notificou a OpenAI do resultado esta segunda-feira, mas não foram avançados detalhes sobre as acusações específicas que a OpenAI enfrenta. Em comunicado, a GPDP confirma, no entanto, que o inquérito aponta para a existência de várias “violações das disposições do Regulamento Geral para a Protecção de Dados da UE”. A empresa de Sam Altman tem 30 dias para apresentar a sua defesa.

O PÚBLICO contactou as equipas da OpenAI e da GPDP para mais informação, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

A investigação da GPDP começou em Março de 2023 quando a Itália baniu, temporariamente, o uso do ChatGPT no país devido à quantidade de dados automaticamente recolhidos e à inexistência de mecanismos para verificar a idade dos utilizadores que, em teoria, deveriam ter mais de 13 anos para usar a ferramenta.

O chatbot voltou a operar em solo italiano semanas mais tarde, com um sistema de verificação de idade e uma opção para impedir a OpenAI de usar os dados recolhidos para treinar os seus modelos.

Só que as mudanças não travaram a investigação da GPDP. Uma das grandes preocupações da autoridade italiana é que a OpenAI recolhe dados em excesso sem informar devidamente os utilizadores. Por exemplo, quando se usa o ChatGPT, a opção que impede a OpenAI de recolher dados para treinar os seus modelos de inteligência artificial está desligada por defeito. Ou seja, para travar a recolha, é preciso aceder às definições, algo que muitos utilizadores não fazem. Isto é uma característica que o ChatGPT partilha com outros chatbots com IA generativa como o Bard da Google.

Contactadas pelo PÚBLICO, as empresas notam que a recolha pode ser desactivada. “Conservamos determinados dados das interacções, mas temos medidas para reduzir a quantidade de informações pessoais nos dados de treino antes de serem utilizados para melhorar e treinar os nossos modelos”, explica Michael Schade, líder de projectos da OpenAI, num artigo sobre o tema.

Foto A recolha de dados está activada por defeito DR

Artigos 5º, 6º, 8º, 13º, 25º

A GDPD mantém que o funcionamento do ChatGPT viola as regras da União Europeia. Em particular, os artigos 5º, 6º, 8º, 13º e 25º do Regulamento Geral para a Protecção de Dados (RGPD).

O artigo 5º define os princípios para a recolha de dados como a transparência e a segurança, enquanto o artigo 6º define os processos legais para recolha de dados (por exemplo, consentimento dos titulares ou interesse público). Já o artigo 8º limita a recolha de dados de menores de 16 anos sem autorização parental, e o artigo 13º obriga as empresas a informar os utilizadores sobre o uso, partilha e armazenamento dos seus dados. Por fim, o artigo 25º exige que a protecção de dados seja incorporada, por defeito, em todas as actividades de processamento de dados.

A autoridade de protecção de dados de Itália não é o único regulador europeu preocupado com o ChatGPT. Semanas após o começo da investigação ao ChatGPT, em Itália, o Comité Europeu para a Protecção de Dados (EDPB, na sigla inglesa) criou um grupo de trabalho para partilhar informação e medidas para lidar com a utilização do serviço da OpenAI na União Europeia. Em Setembro, a Polónia também abriu a sua própria investigação ao ChatGPT.

Em resposta ao aumento de escrutínio da UE, no começo de 2024, a OpenAI decidiu definir a nova subsidiária na Irlanda, anunciada em Setembro, como responsável pelos dados dos utilizadores europeus.