Marcelo D2 e Fatoumata Diawara no regresso do festival Mimo a Amarante

O evento decorre entre 19 e 21 de Julho, com entrada gratuita. Volta a Amarante após uma breve passagem pelo Porto, em 2022, e desentendimentos com a respectiva autarquia.

O rapper brasileiro Marcelo D2 e a cantora e compositora maliana Fatoumata Diawara são as primeiras confirmações da próxima edição do festival Mimo, que vai decorrer de 19 a 21 de Julho, anunciou a organização esta manhã.

O festival de música – e não só – regressa a Amarante após uma breve passagem pelo Porto, que acolheu a edição de 2022. Em Março do ano passado, o presidente da autarquia, Rui Moreira, anunciou que já não estava interessado em voltar a receber o festival, devido ao "incumprimento" das normas que haviam sido estabelecidas. A direcção do Mimo negou ter havido qualquer tipo de incidente durante o festival, e afirmou então que iria processar Rui Moreira, classificando de “gravíssimas e sem qualquer fundamento" as acusações do autarca.

Poucos dias depois da decisão de Rui Moreira, o festival e a Câmara Municipal de Amarante chegariam a um acordo para o regresso do evento àquela cidade "por, pelo menos, mais duas edições". Foi em Amarante que este festival nascido no Brasil se instalou pela primeira vez fora da sua terra natal, entre 2016 e 2019.

Polémicas à parte, o Mimo 2024 dará seguimento ao seu habitual programa composto por espectáculos e actividades de entrada gratuita, com um alinhamento musical que privilegia geografias não-europeias. A inaugurar o cartaz estão dois nomes que já actuaram em Portugal. Marcelo D2, considerado um dos rappers mais importantes do Brasil, iniciará em Amarante a digressão que tem por base o seu disco mais recente, Iboru (2023), no qual decidiu adentrar o samba.

Já Fatoumata Diawara é um dos nomes a ter em conta na música com raízes no Mali e com tentáculos pelo mundo, como testemunha o álbum London Ko, lançado no ano passado e co-produzido pelo amigo e colaborador de longa data Damon Albarn (Blur/Gorillaz).